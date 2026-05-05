Визит президента Франции в Армению запомнился не только официальными встречами, но и неожиданным творческим перформансом. Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян продемонстрировали неформальную сторону дипломатии, исполнив одну из самых известных композиций Шарля Азнавура — "Богема".

Эммануэль Макрон и Никол Пашинян

Атмосфера вечера в Ереване способствовала почитанию памяти легендарного шансонье, являющегося символом связи между двумя народами. Под ритмичное сопровождение Никола Пашиняна, уверенно взявшего на себя роль барабанщика, французский лидер исполнил строки бессмертного хита.

Очевидцы происшествия отмечают, что столь искренний жест подчеркнул особую близость между политиками. Один из присутствующих поделился впечатлениями от увиденного:

"Это был момент настоящего единства. Когда президент Франции поет Азнавура, а премьер Армении задает темп на барабанах, слова о стратегическом партнерстве становятся чем-то гораздо большим, чем просто протоколом".

Сам Макрон неоднократно подчеркивал свою любовь к творчеству Азнавура. Ранее он замечал:

"Шарль Азнавур – это не просто голос, это мост, соединяющий наши культуры и сердца. Петь его песни здесь, в Армении – это большая честь".

Это импровизированное выступление мгновенно привлекло внимание общественности, став ярким примером того, как искусство помогает укреплять межгосударственные связи на человеческом уровне.

Отметим, что известный российский Z-блогер Владислав Поздняков разразился гневной критикой в адрес руководства РФ из-за визита Владимира Зеленского в Ереван. Пропагандист выразил откровенное разочарование тем, что украинский президент беспрепятственно прибыл в страну, которую в Москве привыкли считать своим союзником.