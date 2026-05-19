Невтішний прогноз вартості палива на АЗС: чому зниження цін не передбачається

Світ стежить за тим, що відбувається навколо війни США та Ірану, сподіваючись, що все ж таки ціни на нафту почнуть знижуватися, що призведе до стабілізації цін на АЗС. Чи є сенс сподіватися на позитивні новини щодо цього питання? Видання "Коментарі" розбиралося у темі, вивчивши думки експертів.

Ми вже бачимо зростання вартості бензину, оскільки він був дещо недооцінений

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Леушкін зазначив, що ціни на бензин і дизельне паливо цього тижня продовжать зростати. Ближче до вихідних мережі АЗС можуть підняти цінники ще на 1 гривню через зростання оптових цін на паливо та котирувань нафти та газойлю протягом останнього тижня.

"Я думаю, що на цьому тижні всі будуть придивлятися до тренду на світових ринках, а, можливо, наприкінці тижня "чудова четвірка" ("Укрнафта", OKKO, WOG, SOCAR — ред.) зробить крок уперед на 1 гривню", — зазначив експерт, звернувши увагу на синхронне підвищення вартості палива вказаними мережами.

Леушкін пояснив, що оптові ціни на дизельне паливо зросли 18 травня на 1,5 гривні, а оптові ціни на бензин – на 55 копійок. Він додав, що вартість бензину в Україні вже почала зростати, переважно через наслідки удару РФ по Кременчуцькому НПЗ минулого тижня, а також зростання продажу палива.

"Бачимо вже зростання вартості бензину, оскільки він був дещо недооцінений. Але там переважно вплинув Кременчук. Ринок розвернувся та пішов вгору. Знижки та боротьба за клієнта — це було актуально минулого тижня, оскільки у всіх було сумно з проливами (обсягами продажів пального, – ред.), але десь з кінця минулого тижня ситуація покращилася. Мережі стали замовляти більше обсягів пального", — підкреслив експерт.

Він додає, що тренд зростання цін може бути тривалим через ризик відновлення "гарячої" фази протистояння між США та Іраном, що викличе новий стрибок цін на нафту.

Останніми днями бензин в Україні вже трохи подорожчав

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що світові ціни на нафту залишаються головним чинником, що формує вартість палива в Україні. Незважаючи на коливання на ринку та напружену ситуацію навколо Ірану, ризиків дефіциту бензину чи дизеля поки що немає.

За словами експерта, Україна повністю залежить від імпорту палива, тож внутрішній ринок практично повністю повторює світові тенденції.

"Для України ключове – це світовий ринок, оскільки ми є стовідсотковим імпортером палива і все купуємо за кордоном. Саме це найбільше впливає на ціну", – пояснив експерт.

Куюн зазначив, що курс валют зараз залишається відносно стабільним, тому не є визначальним чинником формування цін на АЗС. Водночас ситуація на нафтовому ринку залишається нестійкою через геополітичні ризики.

За словами експерта, останніми днями бензин в Україні вже трохи подорожчав – приблизно на одну гривню за літр. Подальша динаміка залежатиме від розвитку подій навколо Ірану та заяв президента США Дональда Трампа.

