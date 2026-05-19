Неутешительный прогноз стоимости топлива на АЗС: почему снижения цен не предвидится

Мир следит за тем, что происходит вокруг войны США и Ирана, надеясь, что все же цены на нефть начнут снижаться, что приведет к стабилизации цен на АЗС. Есть ли смысл надеяться на позитивные новости в этом вопросе? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, изучив мнения экспертов.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, цены на бензин и дизельное топливо на этой неделе продолжат расти. Ближе к выходным сети АЗС могут поднять ценники еще на 1 гривну из-за роста оптовых цен на топливо и котировок нефти и газойля в течение последней недели.

"Я думаю, что на этой неделе все будут присматриваться к тренду на мировых рынках, а, возможно, в конце недели "великолепная четверка" ("Укрнафта", OKKO, WOG, SOCAR – ред.) сделает шаг вперед на 1 гривну", – отметил эксперт, обратив внимание на синхронное повышение стоимости топлива указанными сетями.

Леушкин пояснил, что оптовые цены на дизельное топливо выросли 18 мая на 1,5 гривни, а оптовые цены на бензин – на 55 копеек. Он добавил, что стоимость бензина в Украине уже начала расти, преимущественно из-за последствий удара РФ по Кременчугскому НПЗ на прошлой неделе, а также роста продаж топлива.

"Мы уже видим рост стоимости бензина, поскольку он был несколько недооценен. Но там преимущественно повлиял Кременчуг. Рынок развернулся и пошел вверх. Скидки и борьба за клиента – это было актуально на прошлой неделе, поскольку у всех были низкие показатели (объемы продаж топлива – ред.), но где-то с конца прошлой недели ситуация улучшилась. Сети стали заказывать больше топлива", – подчеркнул эксперт.

Он добавляет, что тренд на рост цен может быть длительным из-за риска возобновления "горячей" фазы противостояния между США и Ираном, что вызовет новый скачок цен на нефть.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил в интервью РБК-Украина, что мировые цены на нефть остаются главным фактором, который формирует стоимость топлива в Украине. Несмотря на колебания на рынке и напряженную ситуацию вокруг Ирана, рисков дефицита бензина или дизеля пока нет.

По словам эксперта, Украина полностью зависит от импорта топлива, поэтому внутренний рынок практически полностью повторяет мировые тенденции.

"Для Украины ключевое – это мировой рынок, поскольку мы являемся стопроцентным импортером топлива и все покупаем за рубежом. Именно это больше всего влияет на цену", — пояснил эксперт.

Куюн отметил, что курс валют сейчас остается относительно стабильным, поэтому не является определяющим фактором для формирования цен на АЗС. В то же время ситуация на нефтяном рынке остается неустойчивой из-за геополитических рисков.

По словам эксперта, в последние дни бензин в Украине уже немного подорожал – примерно на одну гривну за литр. Дальнейшая динамика будет зависеть от развития событий вокруг Ирана и заявлений президента США Дональда Трампа.

