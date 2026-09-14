Невтішний прогноз ООН: що Путін готує для України на зиму

На Україну може чекати найважча зима з початку повномасштабної війни. Про це заявив високопосадовець ООН Александер Де Кроо в інтерв'ю ВВС, попередивши про ризик серйозної гуманітарної кризи у разі нових масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зараз йде справжня "перегонка з часом": українські фахівці намагаються відновити пошкоджені електромережі та підготувати енергосистему до холодів. Однак Росія, як зазначив представник ООН, систематично завдає ударів по цивільним об'єктам та енергетиці.

Особливу небезпеку становить сценарій, у якому руйнація енергосистеми призведе до каскадних наслідків. За відсутності електрики можуть виникнути проблеми з опаленням, водопостачанням та каналізацією. За зимових температур, які в окремих регіонах України можуть опускатися до -20 градусів, тривалі перебої здатні призвести до тяжких наслідків для мільйонів людей.

"Ця зима буде найважчою з початку війни", — попередив Де Кроо.

У Києві при цьому готуються до можливого повторення торішньої тактики Росії, коли енергетичні об'єкти ставали однією з головних цілей ракетних та дронових атак. Військові експерти припускають, що Москва знову може спробувати використати холодний сезон для посилення тиску на українське населення та економіку.

Екс-посол США в НАТО Курт Волкер вважає, що Україна зараз краще підготовлена до відбиття балістичних атак, ніж рік тому. За його оцінкою, захист енергетичної інфраструктури також може виявитися ефективнішим.

Водночас, Волкер заявив, що можливості Росії продовжувати війну поступово скорочуються. За його словами, українські удари по нафтопереробних та експортних потужностях завдають шкоди російській економіці та бюджету.

Тим не менш, загроза нової зимової кампанії залишається високою. Головне питання тепер у тому, чи встигне Україна відновити пошкоджену енергетику та зміцнити її захист до того, як Росія розпочне чергову хвилю масованих ударів.

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