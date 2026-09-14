Неутешительный прогноз ООН: что Путин готовит для Украины на зиму

Украину может ждать самая тяжелая зима с начала полномасштабной войны. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ООН Александер Де Кроо в интервью BBC, предупредив о риске серьезного гуманитарного кризиса в случае новых массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас идет настоящая "гонка со временем": украинские специалисты пытаются восстановить поврежденные электросети и подготовить энергосистему к холодам. Однако Россия, как отметил представитель ООН, систематически наносит удары по гражданским объектам и энергетике.

Особую опасность представляет сценарий, при котором разрушение энергосистемы приведет к каскадным последствиям. При отсутствии электричества могут возникнуть проблемы с отоплением, водоснабжением и канализацией. При зимних температурах, которые в отдельных регионах Украины могут опускаться до -20 градусов, продолжительные перебои способны привести к тяжелым последствиям для миллионов людей.

"Эта зима будет самой тяжелой с начала войны", — предупредил Де Кроо.

В Киеве при этом готовятся к возможному повторению прошлогодней тактики России, когда энергетические объекты становились одной из главных целей ракетных и дроновых атак. Военные эксперты предполагают, что Москва вновь может попытаться использовать холодный сезон для усиления давления на украинское население и экономику.

Экс-посол США в НАТО Курт Волкер считает, что Украина сейчас лучше подготовлена к отражению баллистических атак, чем год назад. По его оценке, защита энергетической инфраструктуры также может оказаться эффективнее.

Одновременно Волкер заявил, что возможности России продолжать войну постепенно сокращаются. По его словам, украинские удары по нефтеперерабатывающим и экспортным мощностям наносят ущерб российской экономике и бюджету.

Тем не менее угроза новой зимней кампании остается высокой. Главный вопрос теперь заключается в том, успеет ли Украина восстановить поврежденную энергетику и укрепить ее защиту до того, как Россия начнет очередную волну массированных ударов.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль сделал чистосердечное признание: почему РФ бешено бьет по Украине.



