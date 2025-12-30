logo_ukra

BTC/USD

87133

ETH/USD

2937.57

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Несподіваний поворот: Україна отримала допомогу від союзника РФ по ОДКБ
commentss НОВИНИ Всі новини

Несподіваний поворот: Україна отримала допомогу від союзника РФ по ОДКБ

Україна отримала допомогу з Казахстану на фоні війни з Росією

30 грудня 2025, 07:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на складну геополітичну ситуацію, Україна продовжує отримувати практичну підтримку для системи охорони здоров'я від міжнародних партнерів, чиї зовнішні зв'язки залишаються багатовекторними. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації МОЗ.

Несподіваний поворот: Україна отримала допомогу від союзника РФ по ОДКБ

Казахстан. Фото: із відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я України відбулася передача трьох спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги CITROEN JUMPER типу С.

Техніка надійшла до країни як благодійна допомога від холдингу BI-Group, який представляє Республіку Казахстан.

Кожен автомобіль повністю укомплектований обладнанням для екстреної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів.

У складі оснащення – апарат штучної вентиляції легень, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інше сучасне обладнання, необхідне роботи бригад екстреної допомоги.

Передані автомобілі розподілено між трьома закладами охорони здоров'я Черкаської області.

Нову техніку отримали Тальнівська багатопрофільна лікарня, Черкаський обласний кардіологічний центр та Лисянська територіальна лікарня. Загальна вартість допомоги становила 9 мільйонів 780 тисяч гривень.

Окремо наголошується, що підтримка України з боку Казахстану здійснюється незважаючи на збереження робітничих та економічних відносин цієї країни з Росією.

В умовах війни така допомога має додаткове значення та демонструє готовність окремих держав надавати Україні практичну підтримку незалежно від складної зовнішньополітичної кон'юнктури.

Повідомляється також, що ініціативу реалізовано за сприяння Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у МЗС жорстко відповіли Казахстану на "занепокоєння" щодо Новоросійська.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://moz.gov.ua/uk/ukrayina-otrimala-avtomobili-ekstrenoyi-dopomogi-v-mezhah-gumanitarnoyi-pidtrimki-z-kazahstanu
Теги:

Новини

Всі новини