Несподіваний поворот: Україна отримала допомогу від союзника РФ по ОДКБ

Незважаючи на складну геополітичну ситуацію, Україна продовжує отримувати практичну підтримку для системи охорони здоров'я від міжнародних партнерів, чиї зовнішні зв'язки залишаються багатовекторними. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації МОЗ.

Казахстан. Фото: із відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я України відбулася передача трьох спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги CITROEN JUMPER типу С.

Техніка надійшла до країни як благодійна допомога від холдингу BI-Group, який представляє Республіку Казахстан.

Кожен автомобіль повністю укомплектований обладнанням для екстреної медичної допомоги під час транспортування пацієнтів.

У складі оснащення – апарат штучної вентиляції легень, кисневі балони, дефібрилятор-монітор, капнограф, електрокардіограф, монітор артеріального тиску, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер та інше сучасне обладнання, необхідне роботи бригад екстреної допомоги.

Передані автомобілі розподілено між трьома закладами охорони здоров'я Черкаської області.

Нову техніку отримали Тальнівська багатопрофільна лікарня, Черкаський обласний кардіологічний центр та Лисянська територіальна лікарня. Загальна вартість допомоги становила 9 мільйонів 780 тисяч гривень.

Окремо наголошується, що підтримка України з боку Казахстану здійснюється незважаючи на збереження робітничих та економічних відносин цієї країни з Росією.

В умовах війни така допомога має додаткове значення та демонструє готовність окремих держав надавати Україні практичну підтримку незалежно від складної зовнішньополітичної кон'юнктури.

Повідомляється також, що ініціативу реалізовано за сприяння Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан.

