Неожиданный поворот: Украина получила помощь от союзника РФ по ОДКБ

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию Украина продолжает получать практическую поддержку для системы здравоохранения от международных партнеров, чьи внешние связи остаются многовекторными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации МОЗ.

Казахстан. Фото: из открытых источников

В Министерстве здравоохранения Украины состоялась передача трех специализированных автомобилей скорой помощи CITROEN JUMPER типа С.

Техника поступила в страну в качестве благотворительной помощи от холдинга BI-Group, представляющего Республику Казахстан.

Каждый автомобиль полностью укомплектован оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи во время транспортировки пациентов.

В составе оснащения – аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, дефибриллятор-монитор, капнограф, электрокардиограф, монитор артериального давления, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер и другое современное оборудование, необходимое для работы бригад экстренной помощи.

Переданные автомобили распределены между тремя учреждениями здравоохранения Черкасской области.

Новую технику получили Тальновская многопрофильная больница, Черкасский областной кардиологический центр и Лысянская территориальная больница. Общая стоимость помощи составила 9 миллионов 780 тысяч гривен.

Отдельно акцентируется, что поддержка Украины со стороны Казахстана осуществляется несмотря на сохранение рабочих и экономических отношений этой страны с Россией.

В условиях войны такая помощь имеет дополнительное значение и демонстрирует готовность отдельных государств оказывать Украине практическую поддержку вне зависимости от сложной внешнеполитической конъюнктуры.

Сообщается также, что инициатива реализована при содействии Депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Казахстан.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД жестко ответили Казахстану на "беспокойство" о Новороссийске.



