Неочікувана статистика: який тип шлюбу найміцніший

Шлюби між двома чоловіками виявилися найстабільнішими, тоді як жіночі союзи мають найвищий ризик розлучення

3 грудня 2025, 16:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нові дослідження показали дивовижний розрив у рівнях розлучень: чоловічі союзи лідирують за стабільністю, а жіночі — навпаки очолюють рейтинг розпадів

Неочікувана статистика: який тип шлюбу найміцніший

Шлюб. Фото: з відкритих джерел

Нові дані, зібрані Інститутом Вільямса при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі та підтверджені довготривалими дослідженнями American Community Survey, демонструють помітні відмінності у стабільності шлюбів залежно від їхнього складу. За результатами аналізу, традиційні шлюби між чоловіком і жінкою завершуються розлученням у 43% випадків.

Водночас пари, сформовані двома жінками, значно частіше стикаються з розірванням стосунків — рівень їхніх розлучень сягає 73%, що є найвищим показником серед усіх досліджуваних категорій.

Найменш схильними до розлучення виявилися шлюби між двома чоловіками: лише 28% таких союзів розпадаються. Дослідники зазначають, що подібна різниця простежується стабільно впродовж років та у різних вибірках.

Аналітики роблять висновок, що наявність чоловіків у шлюбі статистично корелює з більшою тривалістю союзу. Саме чоловічі пари демонструють найвищий рівень стабільності, тоді як жіночі — найвищий ризик розлучення. Причини таких розбіжностей дослідники не пояснюють однозначно, однак припускають, що вони можуть бути пов’язані з різницями у поведінкових моделях, соціальних ролях та підходах до вирішення конфліктів.

Опубліковані дані вже породили дискусії серед соціологів і психологів, які наголошують на необхідності ширших досліджень, аби зрозуміти глибинні чинники, що впливають на стабільність різних типів шлюбів.

Читайте також на порталі "Коментарі" - кожна держава має визнавати одностатеві шлюби: яке рішення ухвалено. 




