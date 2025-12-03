Неожиданная статистика: какой тип брака самый крепкий

Новые исследования показали удивительный разрыв в уровнях разводов: мужские союзы лидируют по стабильности, а женские наоборот возглавляют рейтинг распадов

Брак. Фото: из открытых источников

Новые данные, собранные Институтом Уильямса при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и подтвержденные длительными исследованиями American Community Survey, показывают заметные отличия в стабильности браков в зависимости от их состава. По результатам анализа традиционные браки между мужчиной и женщиной завершаются разводом в 43% случаев.

В то же время пары, сформированные двумя женщинами, гораздо чаще сталкиваются с расторжением отношений — уровень их разводов достигает 73%, что является самым высоким показателем среди всех изучаемых категорий.

Менее склонными к разводу оказались браки между двумя мужчинами: только 28% таких союзов распадаются. Исследователи отмечают, что подобная разница наблюдается стабильно на протяжении многих лет и в разных выборках.

Аналитики заключают, что наличие мужчин в браке статистически коррелирует с большей продолжительностью союза. Именно мужские пары демонстрируют самый высокий уровень стабильности, тогда как женские – самый высокий риск развода. Причины таких разногласий исследователи не объясняют однозначно, однако предполагают, что они могут быть связаны с различиями в поведенческих моделях, социальных ролях и подходах к разрешению конфликтов.

Опубликованные данные уже породили дискуссии среди социологов и психологов, отмечающих необходимость более широких исследований, чтобы понять глубинные факторы, влияющие на стабильность различных типов браков.

Читайте на портале "Комментарии" — каждое государство должно признавать однополые браки : какое решение принято.



