«Нехай Путін сам відмовляє Трампу»: чому Україні варто дослухатися до Гончаренка

Після чергового масованого обстрілу українських міст вітчизняній дипломатії варто кардинально змінити підхід до комунікації з новою американською адміністрацією. Військовослужбовець та політичний аналітик Кирило Сазонов переконаний, що Києву слід запропонувати Білому дому серію точкових безпекових угод, які імпонують стилю ведення переговорів Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про обмежені компроміси: взаємне припинення ударів по енергетиці, табу на атаки по мирних містах чи безпеку судноплавства у Чорному морі.

Петро Порошенко і Олексій Гончаренко. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Експерт вважає, що такий крок змусить Кремль продемонструвати своє справжнє обличчя перед Вашингтоном.

"Нехай [Трамп] говорить про це з путіним, — пояснює логіку плану Сазонов, пропонуючи перекласти відповідальність за зрив переговорів на РФ, — і нехай уже від путіна щоразу вислуховує відмову. І злиться конкретно на Москву, яка реально уникає будь-яких компромісів".

Тим паче, що підґрунтя для такої дипломатичної гри Вашингтон створює вже не вперше. Сигналом для активніших дій Києва стала свіжа заява Державного секретаря США Марка Рубіо. Американський посадовець зазначив, що Білий дім прагне знайти дипломатичний вихід із кризи, але бачить протилежні сигнали на полі бою.

"Ми чітко заявили, що якщо можемо зіграти роль у припиненні цієї війни, то хочемо зіграти конструктивну роль, — підкреслив Марко Рубіо, висловивши жаль через величезну кількість жертв. — Ми, очевидно, стежимо за тенденціями там і бачимо, що зараз вони рухаються не в цьому напрямку".

Водночас керівник Держдепу чітко дав зрозуміти, що на нинішньому етапі інтеграція Києва до Північноатлантичного альянсу заблокована. Він констатував, що євроатлантичні перспективи країни наразі "не стоять на порядку денному".

Коментуючи цю тезу американського урядовця, Сазонов не втримався від політичної іронії на адресу внутрішньоукраїнських опонентів влади.

"Останнє речення спеціально для стривоженої Євросолідарності можна повторити", — резюмував аналітик, натякаючи на гостру реакцію соратників Петра Порошенка щодо чутливих питань євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко вперше прокоментував рішення "Європейської солідарності" виключити його з парламентської фракції через заяви про переговори з Росією. Політик не відмовився від своєї позиції та знову закликав шукати домовленості з Володимиром Путіним. Про це він заявив у відеозверненні 6 жовтня.