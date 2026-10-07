«Пусть Путин сам отказывает Трампу»: почему Украине следует прислушаться к Гончаренко

После очередного массированного обстрела украинских городов отечественной дипломатии следует кардинально изменить подход к коммуникации с новой американской администрацией. Военнослужащий и политический аналитик Кирилл Сазонов убежден, что Киеву следует предложить Белому дому серию точечных сделок безопасности, импонирующих стилю ведения переговоров Дональда Трампа. В частности, речь идет об ограниченных компромиссах: взаимном прекращении ударов по энергетике, табу на атаки по мирным городам или безопасности судоходства в Черном море.

Петр Порошенко и Алексей Гончаренко. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Эксперт считает, что такой шаг заставит Кремль продемонстрировать свое настоящее лицо перед Вашингтоном.

"Пусть [Трамп] говорит об этом с Путиным, – объясняет логику плана Сазонов, предлагая переложить ответственность за срыв переговоров на РФ, – и пусть уже от Путина каждый раз выслушивает отказ. И злится именно на Москву, которая реально избегает любых компромиссов".

Тем более что основание для такой дипломатической игры Вашингтон создает уже не впервые. Сигналом для более активных действий Киева стало свежее заявление Государственного секретаря США Марка Рубио. Американское чиновник отметил, что Белый дом стремится найти дипломатический выход из кризиса, но видит противоположные сигналы на поле боя.

"Мы четко заявили, что если можем сыграть роль в прекращении этой войны, то хотим сыграть конструктивную роль, — подчеркнул Марко Рубио, выразив сожаление из-за огромного количества жертв. — Мы, очевидно, следим за тенденциями там и видим, что сейчас они двигаются не в этом направлении".

В то же время, руководитель Госдепа четко дал понять, что на нынешнем этапе интеграция Киева в Североатлантический альянс заблокирована. Он констатировал, что евроатлантические перспективы страны "не стоят на повестке дня".

Комментируя этот тезис американского члена правительства, Сазонов не удержался от политической иронии в адрес внутриукраинских оппонентов власти.

"Последнее предложение специально для встревоженной Евросолидарности можно повторить", — резюмировал аналитик, намекая на острую реакцию соратников Петра Порошенко по чувствительным вопросам евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко впервые прокомментировал решение "Европейской солидарности" исключить его из парламентской фракции из-за заявлений о переговорах с Россией. Политик не отказался от своей позиции и снова призвал искать договоренности с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в видеообращении 6 октября.