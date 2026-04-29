Небезпечні желейки в Україні: що масово вилучають з полиць магазинів
Небезпечні желейки в Україні: що масово вилучають з полиць магазинів

Небезпека через інтернет: у желейках з Нідерландів знайшли психоактивний ТГК

29 квітня 2026, 17:06
Недилько Ксения

В інтернет-замовленнях, які надійшли до України, виявили небезпечні для здоров'я солодощі. Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області попередило про виявлення партії жувальних желейних цукерок, у складі яких зафіксовано дельта-9-тетрагідроканабінол (ТГК).

Ілюстративне фото

Тривожний сигнал надійшов через європейську систему швидкого сповіщення про якість харчових продуктів і кормів (RASFF) від 17 квітня 2026 року. Встановлено, що специфічний товар експортувався з Нідерландів компанією-постачальником Multitrance/G-Trading BV та реалізовувався в Україні через онлайн-майданчики.

Небезпечні желейки в Україні: що масово вилучають з полиць магазинів - фото 2

У зв'язку з цим профільне відомство ініціювало такі заходи:

Перевірка прилавків: Інспектори Хмельницького районного управління вже здійснюють моніторинг стаціонарних торгових мереж на випадок потрапляння туди цієї продукції.

Інформування бізнесу: Операторів ринку письмово попередили про небезпеку та нагадали про юридичну відповідальність за реалізацію подібних товарів.

Суб'єктів господарювання офіційно зобов'язали суворо дотримуватися профільного законодавства. У разі виявлення зазначених солодощів підприємці мають виконати дві дії:

Негайно вилучити її з обігу.

Повідомити Держпродспоживслужбу протягом двох робочих днів.

Варто зауважити, що ТГК є головним психоактивним елементом канабісу. Потрапляючи в організм, він впливає на ендоканабіноїдну систему людини, здатний викликати галюцинації та змінювати свідомість, попри наявність певних знеболювальних властивостей.

Зауважимо, портал "Коментарі" писав, що найнебезпечнішим продуктом для простати вважається червоне м’ясо. Особливо шкідливе при великій кількості та регулярному споживанні. Дослідження показують, що надлишок насичених жирів і оброблених м’ясних виробів може підвищувати ризик розвитку раку простати та погіршувати перебіг хронічних захворювань цього органа.



