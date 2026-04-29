Небезпечні желейки в Україні: що масово вилучають з полиць магазинів

В інтернет-замовленнях, які надійшли до України, виявили небезпечні для здоров'я солодощі. Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області попередило про виявлення партії жувальних желейних цукерок, у складі яких зафіксовано дельта-9-тетрагідроканабінол (ТГК).

Ілюстративне фото

Тривожний сигнал надійшов через європейську систему швидкого сповіщення про якість харчових продуктів і кормів (RASFF) від 17 квітня 2026 року. Встановлено, що специфічний товар експортувався з Нідерландів компанією-постачальником Multitrance/G-Trading BV та реалізовувався в Україні через онлайн-майданчики.

У зв'язку з цим профільне відомство ініціювало такі заходи:

Перевірка прилавків: Інспектори Хмельницького районного управління вже здійснюють моніторинг стаціонарних торгових мереж на випадок потрапляння туди цієї продукції.

Інформування бізнесу: Операторів ринку письмово попередили про небезпеку та нагадали про юридичну відповідальність за реалізацію подібних товарів.

Суб'єктів господарювання офіційно зобов'язали суворо дотримуватися профільного законодавства. У разі виявлення зазначених солодощів підприємці мають виконати дві дії:

Негайно вилучити її з обігу.

Повідомити Держпродспоживслужбу протягом двох робочих днів.

Варто зауважити, що ТГК є головним психоактивним елементом канабісу. Потрапляючи в організм, він впливає на ендоканабіноїдну систему людини, здатний викликати галюцинації та змінювати свідомість, попри наявність певних знеболювальних властивостей.

