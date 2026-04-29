Главная Новости Общество события Опасные желейки в Украине: что массово изымают с полок магазинов
НОВОСТИ

Опасные желейки в Украине: что массово изымают с полок магазинов

Опасность через интернет: в желейках из Нидерландов обнаружили психоактивный ТГК

29 апреля 2026, 17:06
Недилько Ксения

В поступивших в Украину интернет-заказах обнаружили опасные для здоровья сладости. Главное управление Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области предупредило об обнаружении партии жевательных желейных конфет, в составе которых зафиксирован дельта-9-тетрагидроканабинол (ТГК).

Иллюстративное фото

Тревожный сигнал поступил через европейскую систему быстрого извещения качества пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 17 апреля 2026 года. Установлено, что специфический товар экспортировался из Нидерландов компанией-поставщиком Multitrance/G-Trading BV и реализовывался в Украине через онлайн-площадки.

В этой связи профильное ведомство инициировало следующие мероприятия:

Проверка прилавков: Инспекторы Хмельницкого районного управления осуществляют мониторинг стационарных торговых сетей на случай попадания туда этой продукции.

Информирование бизнеса: Операторы рынка письменно предупредили об опасности и напомнили о юридической ответственности за реализацию подобных товаров.

Субъекты хозяйствования официально обязали строго соблюдать профильное законодательство. В случае обнаружения указанных сладостей предприниматели должны выполнить два действия:

Немедленно извлечь ее из обращения.

Уведомить Госпродпотребслужбу в течение двух рабочих дней.

Следует заметить, что ТГК является главным психоактивным элементом каннабиса. Попадая в организм, он оказывает влияние на эндоканабиноидную систему человека, способен вызывать галлюцинации и изменять сознание, несмотря на наличие определенных обезболивающих свойств.

