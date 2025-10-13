Не просто гра: Павло Журило та Betking Foundation провели благодійний матч в Ірпені

У серці Ірпеня, на стадіоні фахового коледжу НУБіП, відбувся благодійний матч, де 50 дітей віком 7-12 років кинули виклик професійній команді футболістів. Такий нестандартний формат став родзинкою третього благодійного заходу "День із командою Королів", організованого засновником Betking Foundation Павлом Журилом, за підтримки ФК "Кудрівка".

Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Футбол як терапія

Стадіон фахового коледжу НУБіП перетворився на арену неймовірних емоцій та несподіваних талантів. Вже з перших хвилин гри стало зрозуміло: це не просто футбольний матч, а справжня терапія радості. Дітлахи, одягнені у символічні футболки, з азартом намагалися обіграти досвідчених спортсменів і відчували себе зірками великого спорту. Матч, де 50 дітей протистояли 11 гравцям ФК "Кудрівка", став справжнім шоу, наповненим сміхом, емоціями та неймовірною енергією трибун. На полі панував не лише азарт, а й командний дух, щира радість і віра у власні сили.

Фото: з відкритих джерел

Усмішки дітей — інвестиція в майбутнє України

Павло Журило, засновник Betking Foundation, підтримав маленьких учасників та наголосив: "Ми не просто граємо у футбол. Ми створюємо простір, де діти відчувають: вони не самотні, вони варті успіху. Такі проєкти – це інвестиція у майбутнє, у впевненість, соціалізацію та віру у власні сили. Кожна дитина має знати: поряд обов'язково є люди, які вірять у неї".



Фото: з відкритих джерел

Організатори підкреслюють: футбол — це інструмент змін, можливість навчитися працювати в команді та відчувати підтримку. Благодійний захід "День із командою Королів" не лише дарує дітям свято, а й допомагає формувати фундамент для їхнього розвитку, самостійності та впевненості в тому, що великі перемоги починаються з маленьких кроків.

Єдність через спорт

Президент ФК "Кудрівка" Роман Солодаренко зазначив: "Сьогоднішній матч показав, що футбол надихає не лише на полі, а й у повсякденному житті. Завдяки ініціативі Betking Foundation діти відчули себе частиною великої футбольної родини та знайшли нових друзів. Наші професійні гравці не просто грали — вони допомагали дітям повірити у власні сили".

Фото: з відкритих джерел

Після фінального свистка свято продовжилося: діти отримали подарунки, автографи від футболістів, зробили пам’ятні фото, поділилися враженнями та поласували смачним обідом.

Проєкт "День із командою Королів"

Соціальний проєкт "День із командою Королів", започаткований Павлом Журилом і Betking Foundation, уже об’єднав понад 150 дітей у Рівному, Олександрії та Ірпені. Участь у заходах взяли діти-переселенці та діти, чиї батьки боронять Україну на фронті.

Мета ініціативи — подарувати дітлахам нові емоції, підтримку, командний дух і натхнення від професійних спортсменів.

Фото: з відкритих джерел

Проєкт "День із командою Королів" є частиною масштабної соціальної програми підтримки дітей, які постраждали від війни, та демонструє важливість об'єднання зусиль бізнесу та спорту задля підтримки тих, хто найбільше потребує турботи.

Про Betking Foundation

Благодійний фонд Betking Foundation, заснований Павлом Журилом і частина King Group, перетворює соціальні ініціативи на реальні можливості для дітей та молоді. Особливу увагу фонд приділяє дітям-переселенцям та тим, хто втратив рідних через війну, допомагаючи їм через спорт, освіту та психологічну підтримку. Betking Foundation інвестує ресурси у формування здорового та безпечного середовища для дітей, допомагає їм розвивати командний дух, отримувати нові знання та відновлювати емоційний баланс. Соціальна місія фонду — створювати можливості для гармонійного розвитку та соціальної адаптації молодого покоління.