Не просто игра: Павел Журило и Betking Foundation провели благотворительный матч в Ирпене.

В сердце Ирпеня на стадионе профессионального колледжа НУБиП состоялся благотворительный матч, где 50 детей в возрасте 7-12 лет бросили вызов профессиональной команде футболистов. Такой нестандартный формат стал изюминкой третьего благотворительного мероприятия "День с командой Королей", организованного основателем Betking Foundation Павлом Журилом, при поддержке ФК "Кудровка".

Футбол как терапия

Стадион профессионального колледжа НУБиП превратился в арену невероятных эмоций и неожиданных талантов. Уже с первых минут игры стало ясно, что это не просто футбольный матч, а настоящая терапия радости. Дети, одетые в символические футболки, с азартом пытались обыграть опытных спортсменов и чувствовали себя звездами большого спорта. Матч, где 50 детей противостояли 11 игрокам ФК "Кудровка", стал настоящим шоу, наполненным смехом, эмоциями и невероятной энергией трибун. На поле царил не только азарт, но и командный дух, искренняя радость и вера в свои силы.

Улыбки детей - инвестиция в будущее Украины

Павел Журило, основатель Betking Foundation, поддержал маленьких участников и подчеркнул: "Мы не просто играем в футбол. Мы создаем пространство, где дети чувствуют: они не одиноки, они достойны успеха. Такие проекты – это инвестиция в будущее, уверенность, социализацию и веру в собственные силы. Каждый ребенок должен знать: рядом обязательно есть люди, которые верят в него".



Организаторы подчеркивают: футбол – это инструмент перемен, возможность научиться работать в команде и чувствовать поддержку. Благотворительное мероприятие "День с командой Королей" не только дарит детям праздник, но и помогает формировать фундамент для их развития, самостоятельности и уверенности, что большие победы начинаются с маленьких шагов.

Единство через спорт

Президент ФК "Кудровка" Роман Солодаренко отметил: "Сегодняшний матч показал, что футбол вдохновляет не только на поле, но и в повседневной жизни. Благодаря инициативе Betking Foundation дети почувствовали себя частью большой футбольной семьи и обрели новых друзей. Наши профессиональные игроки не просто играли – они помогали детям поверить в собственные силы".

После финального свистка праздник продолжился: дети получили подарки, автографы от футболистов, сделали памятные фото, поделились впечатлениями и полакомились вкусным обедом.

Проект "День с командой Королей"

Социальный проект "День с командой Королей", начатый Павлом Журилом и Betking Foundation, уже объединил более 150 детей в Ровно, Александрии и Ирпене. Участие в мероприятиях приняли дети-переселенцы и дети, чьи родители защищают Украину на фронте.

Цель инициативы – подарить ребятам новые эмоции, поддержку, командный дух и вдохновение от профессиональных спортсменов.

Проект "День с командой Королей" является частью масштабной социальной программы поддержки детей, пострадавших от войны, и демонстрирует важность объединения усилий бизнеса и спорта для поддержки тех, кто больше нуждается в заботе.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журилом и часть King Group , превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и потерявшим родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда – создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.