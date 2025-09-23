Не одним НАТО: світ на порозі нового військового блоку

Пакистан та Саудівська Аравія підписали "угоду про стратегічну оборону" (Strategic Mutual Defense Agreement — SMDA). Фактично йдеться про військовий альянс. У документі йдеться, що "агресія проти одного з учасників сприймається як агресія проти обох". Договір відкритий для підписання третіми сторонами. Тобто з двостороннього він може бути трансформований у багатосторонню угоду. І таким чином оформитись як повноцінний військовий блок. Про це розповів співзасновник Аналітичної мережі Research Solutions Ігор Тишкевич.

Угода Саудівської Аравії та Пакистану. Фото: із відкритих джерел

При цьому експерт наголосив, що Пакистан – ядерна держава і слова "стратегічна оборона" в документах використовує коли йдеться, зокрема про ракетну та ядерну зброю. Документ, якщо він реалізовуватиметься і формуватиметься відповідна інфраструктура за своїм значенням виходить за межі регіону.

"Саудівська Аравія дає зрозуміти Сполученим Штатам, що вже не сприймає США як безумовного та достатнього гаранта своєї безпеки. І готова розвивати військову співпрацю із третіми державами. Це означає розриву відносин. Більше того, США зацікавлені у збереженні своєї присутності у регіоні. І розвиток відносин з Пакистаном можна сприймати як своєрідний сигнал Білому Дому, що відповідає моменту, про політичні ризики використання політики тиску", – зазначив експерт.

Ігор Тишкевич каже, що на перший погляд договір між Пакистаном та Саудівською Аравією може сприйматися з боку США нейтрально чи позитивно. Оскільки він формує зону забезпечення безпеки та стримування Ірану, до яких у СА не найкращі стосунки, та Індії, на яку тиснуть США. Тому реакція Білого Дому наразі вкрай стримана. Але у разі приєднання третіх країн до SMDA США втрачають монополію на гарантії безпеки у регіоні. І постають перед фактом виникнення нового військового блоку, з яким доведеться будувати відносини практично "з чистого аркуша". Без надмірного тиску, якщо зважити на значимість регіону для світової економіки. А також на тлі збереження європейського треку на розвиток співробітництва із державами регіону.

"Для Китаю, який вже заклав механізми, що дозволяють у майбутньому створювати військові блоки в договір про створення "Універсального центру з протидії викликам і загрозам безпеці" (УЦП), саудівсько-пакистанський договір може бути хорошим майданчиком для спостереження та аналізу, що дозволить уникнути непотрібних ризиків і проблем. альянс за кілька років. З іншого боку, КНР при успіху розвитку SMDA може просто приєднатися до договору, поступово зміщуючи баланс сил у свій бік", – зазначив аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сі знову натякнув, що готується до війни: Китай продемонстрував нове озброєння.



