Не одним НАТО: світ на порозі нового військового блоку

Кравцев Сергей
Пакистан та Саудівська Аравія підписали "угоду про стратегічну оборону" (Strategic Mutual Defense Agreement — SMDA). Фактично йдеться про військовий альянс. У документі йдеться, що "агресія проти одного з учасників сприймається як агресія проти обох". Договір відкритий для підписання третіми сторонами. Тобто з двостороннього він може бути трансформований у багатосторонню угоду. І таким чином оформитись як повноцінний військовий блок. Про це розповів співзасновник Аналітичної мережі Research Solutions Ігор Тишкевич.
Угода Саудівської Аравії та Пакистану. Фото: із відкритих джерел
При цьому експерт наголосив, що Пакистан – ядерна держава і слова "стратегічна оборона" в документах використовує коли йдеться, зокрема про ракетну та ядерну зброю. Документ, якщо він реалізовуватиметься і формуватиметься відповідна інфраструктура за своїм значенням виходить за межі регіону.
Ігор Тишкевич каже, що на перший погляд договір між Пакистаном та Саудівською Аравією може сприйматися з боку США нейтрально чи позитивно. Оскільки він формує зону забезпечення безпеки та стримування Ірану, до яких у СА не найкращі стосунки, та Індії, на яку тиснуть США. Тому реакція Білого Дому наразі вкрай стримана. Але у разі приєднання третіх країн до SMDA США втрачають монополію на гарантії безпеки у регіоні. І постають перед фактом виникнення нового військового блоку, з яким доведеться будувати відносини практично "з чистого аркуша". Без надмірного тиску, якщо зважити на значимість регіону для світової економіки. А також на тлі збереження європейського треку на розвиток співробітництва із державами регіону.
