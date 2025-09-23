Не одним НАТО: мир на пороге нового военного блока

Пакистан и Саудовская Аравия подписали "соглашение о стратегической обороне" (Strategic Mutual Defense Agreement — SMDA). Фактически речь идёт о военном альянсе. В документе говорится, что "агрессия против одного из участников воспринимается как агрессия против обоих". Договор открыт для подписания третьими сторонами. То есть, из двухстороннего он может быть трансформирован в многостороннее соглашение. И таким образом оформиться как полноценный военный блок. Об этом рассказал соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич.

Соглашение Саудовской Аравии и Пакистана. Фото: из открытых источников

При этом эксперт акцентировал, что Пакистан – ядерная держава и слова "стратегическая оборона" в документах использует когда речь идёт, в том числе про ракетное и ядерное оружие. Документ, если он будет реализовываться и если будет формироваться соответствующая инфраструктура по своему значению выходит за границы региона.

"Саудовская Аравия даёт понять Соединённым Штатам, что уже не воспринимает США как безусловного и достаточного гаранта своей безопасности. И готова развивать военное сотрудничество с третьими государствами. Это не означает разрыва отношений. Более того, США заинтересованы в сохранении своего присутствия в регионе. И развитие отношений с Пакистаном можно воспринимать как своеобразный, отвечающий моменту, сигнал Белому Дому о политических рисках использования политики давления", – отметил эксперт.

Игорь Тышкевич говорит, что на первый взгляд, договор между Пакистаном и Саудовской Аравией может восприниматься со стороны США нейтрально или позитивно. Поскольку он формирует зону обеспечения безопасности и сдерживания Ирана, к которым у СА не лучшие отношения, и Индии, на которую давят США. Поэтому реакция Белого Дома на данный момент крайне сдержана. Но, в случае присоединения третьих стран к SMDA США теряют монополию на гарантии безопасности в регионе. И оказываются перед фактом возникновения нового военного блока, с которым придётся строить отношения практически "с чистого листа". Без чрезмерного давления, если учесть значимость региона для мировой экономики. А также на фоне сохранения европейского трека на развитие сотрудничества с государствами региона.

"Для Китая, который уже заложил механизмы, позволяющие в будущем создавать военные блоки в договор о создании "Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности" (УЦБ), саудовско-пакистанский договор может быть хорошей площадкой для наблюдения и анализа, что позволит избежать ненужных рисков и проблем, если Пекин перейдёт к трансформации УЦБ в полноценный военный альянс через несколько лет. С другой стороны, КНР, при успехе развития SMDA может просто присоединиться к договору, постепенно смещая баланс сил в свою сторону", – отметил аналитик.

