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«Не гречка, а любов»: Дмитро Кулеба розповів, що допоможе українцям вистояти у найважчу зиму

«Я вважаю, що він нас не доб'є»: ексміністр Дмитро Кулеба поділився рецептом стійкості проти зимового терору Кремля

7 вересня 2026, 15:56
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Недилько Ксения

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців із надихаючим посланням напередодні прийдешнього зимового періоду. На його переконання, головною зброєю нації проти чергової спроби російського диктатора знищити критичну інфраструктуру України стане внутрішня згуртованість, а не лише матеріальні накопичення.

«Не гречка, а любов»: Дмитро Кулеба розповів, що допоможе українцям вистояти у найважчу зиму

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

"Зиму ми пройдемо не через те, що в нас буде достатній запас гречки, — наголосив ексголова дипломатичного відомства, — а через те, що в нас буде достатній запас поваги, підтримки і любові один до одного".

Дипломат підкреслив, що емоційна стійкість суспільства та відмова від внутрішніх чвар є ключовим фактором, який дозволить зруйнувати підступні плани ворога щодо залякування цивільного населення.

"Коли ми будемо разом, будемо один одному допомагати, не будемо зганяти один на одного зло, — переконаний Дмитро Кулеба, — от тоді ми пройдемо цю зиму".

Він також додав, що керівництво країни-агресорки знову робить ставку на холод і темряву як на свій останній важіль тиску. Проте, попри всі намагання Москви занурити Україну в блекаут, український спротив залишиться непохитним.

"У Путіна чергова надія, що цієї зими він нас доб'є, — резюмував колишній очільник МЗС. — Я вважаю, що не доб'є".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українцям радять не піддаватися паніці та не скуповувати продукти на місяці наперед, а обмежитися розумним запасом харчів і води на півтора тижня. Про це в ефірі телеканалу День.LIVE заявив керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Анатолій Катеренчук. Посадовець підкреслив, що в умовах воєнного стану готовність до автономного забезпечення є важливою, проте надмірні закупівлі є недоцільними через обмежені терміни придатності товарів.



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