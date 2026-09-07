«Не гречка, а любовь»: Дмитрий Кулеба рассказал, что поможет украинцам выстоять в самую тяжелую зиму

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Недилько Ксения
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с вдохновляющим посланием в преддверии грядущего зимнего периода. По его мнению, главным оружием нации против очередной попытки российского диктатора уничтожить критическую инфраструктуру Украины станет внутренняя сплоченность, а не только материальные накопления.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дипломат подчеркнул, что эмоциональная устойчивость общества и отказ от внутренних раздоров являются ключевым фактором, который позволит разрушить коварные планы врага по устрашению гражданского населения.
Он также добавил, что руководство страны-агрессорки снова делает ставку на холод и тьму как на свой последний рычаг давления. Однако, несмотря на все попытки Москвы погрузить Украину в блекаут, украинское сопротивление останется непоколебимым.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинцам советуют не поддаваться панике и не скупать продукты на месяцы вперед, а ограничиться разумным запасом продовольствия и воды на полторы недели. Об этом в эфире телеканала День.LIVE заявил руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук. Чиновник подчеркнул, что в условиях военного состояния готовность к автономному обеспечению важна, однако чрезмерные закупки нецелесообразны из-за ограниченных сроков годности товаров.