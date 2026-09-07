«Не гречка, а любовь»: Дмитрий Кулеба рассказал, что поможет украинцам выстоять в самую тяжелую зиму

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам с вдохновляющим посланием в преддверии грядущего зимнего периода. По его мнению, главным оружием нации против очередной попытки российского диктатора уничтожить критическую инфраструктуру Украины станет внутренняя сплоченность, а не только материальные накопления.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Зиму мы пройдем не потому, что у нас будет достаточный запас гречки, — подчеркнул экс-глава дипломатического ведомства, — а потому, что у нас будет достаточный запас уважения, поддержки и любви друг к другу".

Дипломат подчеркнул, что эмоциональная устойчивость общества и отказ от внутренних раздоров являются ключевым фактором, который позволит разрушить коварные планы врага по устрашению гражданского населения.

"Когда мы будем вместе, будем друг другу помогать, не будем сгонять друг на друга зло, – убежден Дмитрий Кулеба, – вот тогда мы пройдем эту зиму".

Он также добавил, что руководство страны-агрессорки снова делает ставку на холод и тьму как на свой последний рычаг давления. Однако, несмотря на все попытки Москвы погрузить Украину в блекаут, украинское сопротивление останется непоколебимым.

"У Путина очередная надежда, что этой зимой он нас добьет, — резюмировал бывший глава МИД. – Я считаю, что не добьет".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинцам советуют не поддаваться панике и не скупать продукты на месяцы вперед, а ограничиться разумным запасом продовольствия и воды на полторы недели. Об этом в эфире телеканала День.LIVE заявил руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук. Чиновник подчеркнул, что в условиях военного состояния готовность к автономному обеспечению важна, однако чрезмерные закупки нецелесообразны из-за ограниченных сроков годности товаров.

