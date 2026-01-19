Не для камер: стало відомо, до якої церкви ходить Буданов

Рубрики
Ткачова Марія
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов разом із дружиною є активними прихожанами Православної церкви України та за можливості намагаються відвідувати богослужіння. Про це повідомив блогер і громадський діяч Євген Прокопишин, коментуючи інтерв’ю керівника військового капеланства ГУР Костянтина Холодова.
До якої церкви ходить Буданов
За словами Прокопишина, в розмові Холодов охарактеризував Буданова як віруючу людину, яка добре усвідомлює роль духовної підтримки для військових у час війни. Саме тому, як зазначається, тема капеланства для нього має не формальний, а глибоко особистий зміст.
У своєму дописі Прокопишин звернув увагу, що Костянтин Холодов є однією з ключових постатей у становленні сучасного військового капеланства в Україні. Він безпосередньо брав участь у формуванні законодавчої бази, яка дозволила системно впровадити капеланську службу в Збройних силах України.
Окремо згадується, що знайомство Холодова з Будановим бере початок ще з подій Революції Гідності. Священник називає його професійним і шляхетним офіцером спецпідрозділів, а також ділиться спогадами про 2014 рік, Майдан і втрати серед побратимів.
За словами Прокопишина, в інтерв’ю також опубліковані маловідомі факти з біографії Буданова та нові архівні фото періоду його служби, які раніше не були у відкритому доступі. Матеріал, за його оцінкою, дає ширше уявлення про особисті переконання та цінності людей, які сьогодні відіграють ключову роль у державі під час війни.