Не для камер: стало известно, в какую церковь ходит Буданов
НОВОСТИ

Не для камер: стало известно, в какую церковь ходит Буданов

Кирилл Буданов вместе с супругой регулярно посещает богослужение ПЦУ и поддерживает военное капелланство как важную составляющую войны за Украину

19 января 2026, 20:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов вместе с супругой являются активными прихожанами Православной церкви Украины и по возможности пытаются посещать богослужения. Об этом сообщил блоггер и общественный деятель Евгений Прокопишин, комментируя интервью руководителя военного капелланства ГУР Константина Холодова.

В какую церковь ходит Буданов

По словам Прокопишина, в разговоре Холодов охарактеризовал Буданова как верующего человека, хорошо осознающего роль духовной поддержки для военных во время войны. Именно поэтому, как отмечается, тема капелланства для него имеет не формальное, а глубоко личное содержание.

В своем сообщении Прокопишин обратил внимание, что Константин Холодов является одной из ключевых фигур в становлении современного военного капелланства в Украине. Он непосредственно участвовал в формировании законодательной базы, позволившей системно внедрить капелланскую службу в Вооруженных силах Украины.

Отдельно упоминается, что знакомство Холодова с Будановым ведет начало еще с событий Революции Достоинства. Священник называет его профессиональным и благородным офицером спецподразделений, а также делится воспоминаниями о 2014 году, Майдане и потерях среди собратьев.

По словам Прокопишина, в интервью также опубликованы малоизвестные факты из биографии Буданова и новые архивные фото периода его службы, ранее не находившиеся в открытом доступе. Материал, по его оценке, дает более широкое представление о личных убеждениях и ценностях людей, сегодня играющих ключевую роль в государстве во время войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что урналист-расследователь Юрий Николов выразил убеждение, что Кирилл Буданов сможет эффективно проявить себя на новой должности руководителя Офиса президента благодаря боевому опыту и готовности к жестким решениям. По его мнению, именно такой человек нужен государству в условиях сложной ситуации на фронте и внутренних вызовов.



Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2031448107589246&set=a.997193334348067&type=3
