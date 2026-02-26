logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Названа "єдина" реальна проблема нафтопроводу "Дружба"
commentss НОВИНИ Всі новини

Названа "єдина" реальна проблема нафтопроводу "Дружба"

Володимир Кудрицький заявив, що Україна раніше мала припинити транзит російської нафти через "Дружбу".

26 лютого 2026, 12:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що головна проблема щодо нафтопроводу "Дружба" полягає у тому, що він досі продовжує працювати під час повномасштабної війни Росії проти України.

Названа "єдина" реальна проблема нафтопроводу "Дружба"

Кудрицький про нафтопровід "Дружба". Фото з відкритих джерел

Володимир Кудрицький в ефірі телеканалу "Еспресо" зауважив, що завдяки транзиту російської нафти через українську територію Москва може отримувати гроші для ударів по Україні.

"Єдина проблема нафтопроводу "Дружба" — те, що він досі працював. Ми перебуваємо у війні з агресором, який вчиняє купу злочинів проти людяності, і транспортуємо на 6 млрд доларів нафти, яку агресор продає і заробляє те, що потім нам вертається у вигляді ракет та "шахедів". Вибачте, з якого дідька цей нафтопровід взагалі працював?", — говорить Кудрицький.

Окремо колишній голова правління "Укренерго" згадав про пошкодження лінійної виробничо-диспетчерської станції "Броди", підкресливши, що претензії щодо перебоїв мають адресуватися Москві, а не Україні.

Кудрицький також вважає, що Словаччина та Угорщина мають альтернативні маршрути постачання нафти з Європи. Однак, за його словами, "проблема" цих двох країн у бажанні отримувати російську нафту стосується корупційної складової.

"Тому і вчиняється цей вереск про припинення постачання до України дизелю та електроенергії… Україні треба було його давно припинити та позбавити Росію ще однієї частини її нафтових доходів. От і все", — додав Кудрицький.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Орбан оголосив про розгортання угорських військ для захисту енергетичних об’єктів.

Також "Коментарі" писали, що Орбан написав листа Зеленському.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новини

Всі новини