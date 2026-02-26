Названа "єдина" реальна проблема нафтопроводу "Дружба"

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що головна проблема щодо нафтопроводу "Дружба" полягає у тому, що він досі продовжує працювати під час повномасштабної війни Росії проти України.

Кудрицький про нафтопровід "Дружба". Фото з відкритих джерел

Володимир Кудрицький в ефірі телеканалу "Еспресо" зауважив, що завдяки транзиту російської нафти через українську територію Москва може отримувати гроші для ударів по Україні.

"Єдина проблема нафтопроводу "Дружба" — те, що він досі працював. Ми перебуваємо у війні з агресором, який вчиняє купу злочинів проти людяності, і транспортуємо на 6 млрд доларів нафти, яку агресор продає і заробляє те, що потім нам вертається у вигляді ракет та "шахедів". Вибачте, з якого дідька цей нафтопровід взагалі працював?", — говорить Кудрицький.

Окремо колишній голова правління "Укренерго" згадав про пошкодження лінійної виробничо-диспетчерської станції "Броди", підкресливши, що претензії щодо перебоїв мають адресуватися Москві, а не Україні.

Кудрицький також вважає, що Словаччина та Угорщина мають альтернативні маршрути постачання нафти з Європи. Однак, за його словами, "проблема" цих двох країн у бажанні отримувати російську нафту стосується корупційної складової.

"Тому і вчиняється цей вереск про припинення постачання до України дизелю та електроенергії… Україні треба було його давно припинити та позбавити Росію ще однієї частини її нафтових доходів. От і все", — додав Кудрицький.

