Названа "єдина" реальна проблема нафтопроводу "Дружба"

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що головна проблема щодо нафтопроводу "Дружба" полягає у тому, що він досі продовжує працювати під час повномасштабної війни Росії проти України.
Кудрицький про нафтопровід "Дружба". Фото з відкритих джерел
Володимир Кудрицький в ефірі телеканалу "Еспресо" зауважив, що завдяки транзиту російської нафти через українську територію Москва може отримувати гроші для ударів по Україні.
Окремо колишній голова правління "Укренерго" згадав про пошкодження лінійної виробничо-диспетчерської станції "Броди", підкресливши, що претензії щодо перебоїв мають адресуватися Москві, а не Україні.
Кудрицький також вважає, що Словаччина та Угорщина мають альтернативні маршрути постачання нафти з Європи. Однак, за його словами, "проблема" цих двох країн у бажанні отримувати російську нафту стосується корупційної складової.
