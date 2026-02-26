Названа "единственная" реальная проблема нефтепровода "Дружба"

Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что главная проблема по нефтепроводу "Дружба" заключается в том, что он продолжает работать во время полномасштабной войны России против Украины.

Кудрицкий о нефтепроводе "Дружба". Фото из открытых источников

Владимир Кудрицкий в эфире телеканала "Эспрессо" заметил, что благодаря транзиту российской нефти через украинскую территорию Москва может получать деньги для ударов по Украине.

"Единственная проблема нефтепровода "Дружба" — то, что он до сих пор работал. Мы находимся в войне с агрессором, который совершает кучу преступлений против человечности, и транспортируем на 6 млрд долларов нефти, которую агрессор продает и зарабатывает то, что потом нам возвращается в виде ракет и "шахедов"? – говорит Кудрицкий.

Отдельно бывший глава правления "Укрэнерго" упомянул о повреждении линейной производственно-диспетчерской станции "Броды", подчеркнув, что претензии по перебоям должны адресоваться Москве, а не Украине.

Кудрицкий также считает, что Словакия и Венгрия имеют альтернативные маршруты поставки нефти из Европы. Однако, по его словам, "проблема" этих двух стран в желании получать российскую нефть касается коррупционной составляющей.

"Поэтому и совершается этот визг о прекращении поставок в Украину дизеля и электроэнергии… Украине нужно было его давно прекратить и лишить Россию еще одной части ее нефтяных доходов. Вот и все", — добавил Кудрицкий.

