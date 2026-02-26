Названа "единственная" реальная проблема нефтепровода "Дружба"

Рубрики
Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что главная проблема по нефтепроводу "Дружба" заключается в том, что он продолжает работать во время полномасштабной войны России против Украины.
Кудрицкий о нефтепроводе "Дружба". Фото из открытых источников
Владимир Кудрицкий в эфире телеканала "Эспрессо" заметил, что благодаря транзиту российской нефти через украинскую территорию Москва может получать деньги для ударов по Украине.
Отдельно бывший глава правления "Укрэнерго" упомянул о повреждении линейной производственно-диспетчерской станции "Броды", подчеркнув, что претензии по перебоям должны адресоваться Москве, а не Украине.
Кудрицкий также считает, что Словакия и Венгрия имеют альтернативные маршруты поставки нефти из Европы. Однако, по его словам, "проблема" этих двух стран в желании получать российскую нефть касается коррупционной составляющей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан объявил о развертывании венгерских войск для защиты энергетических объектов.
Также "Комментарии" писали, что Орбан написал письмо Зеленскому.