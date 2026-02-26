logo

Названа "единственная" реальная проблема нефтепровода "Дружба"
НОВОСТИ

Названа "единственная" реальная проблема нефтепровода "Дружба"

Владимир Кудрицкий заявил, что Украина раньше должна была прекратить транзит российской нефти через "Дружбу".

26 февраля 2026, 12:47
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что главная проблема по нефтепроводу "Дружба" заключается в том, что он продолжает работать во время полномасштабной войны России против Украины.

Названа "единственная" реальная проблема нефтепровода "Дружба"

Кудрицкий о нефтепроводе "Дружба". Фото из открытых источников

Владимир Кудрицкий в эфире телеканала "Эспрессо" заметил, что благодаря транзиту российской нефти через украинскую территорию Москва может получать деньги для ударов по Украине.

"Единственная проблема нефтепровода "Дружба" — то, что он до сих пор работал. Мы находимся в войне с агрессором, который совершает кучу преступлений против человечности, и транспортируем на 6 млрд долларов нефти, которую агрессор продает и зарабатывает то, что потом нам возвращается в виде ракет и "шахедов"? – говорит Кудрицкий.

Отдельно бывший глава правления "Укрэнерго" упомянул о повреждении линейной производственно-диспетчерской станции "Броды", подчеркнув, что претензии по перебоям должны адресоваться Москве, а не Украине.

Кудрицкий также считает, что Словакия и Венгрия имеют альтернативные маршруты поставки нефти из Европы. Однако, по его словам, "проблема" этих двух стран в желании получать российскую нефть касается коррупционной составляющей.

"Поэтому и совершается этот визг о прекращении поставок в Украину дизеля и электроэнергии… Украине нужно было его давно прекратить и лишить Россию еще одной части ее нефтяных доходов. Вот и все", — добавил Кудрицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан объявил о развертывании венгерских войск для защиты энергетических объектов.

Также "Комментарии" писали, что Орбан написал письмо Зеленскому.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
