Назріває щось серйозне: навіщо КНДР направила артилерію до кордону з Південною Кореєю

Напруженість між Північною та Південною Кореями посилилася після взаємних звинувачень у зв'язку з прикордонним інцидентом. У понеділок, 26 жовтня, кореспондент Reuters помітив три північнокорейські броньовані машини неподалік демілітаризованої зони. За даними південнокорейського агентства Yonhap, це самохідні 122-міліметрові гаубиці. Їхні стовбури були спрямовані на південь.

Артилерія КНДР. Фото: з відкритих джерел

Журналісти також побачили близько 20-30 північнокорейських військових, які встановлювали огорожу всередині демілітаризованої зони. Публічна демонстрація артилерійської техніки поблизу кордону вважається рідкісною. Професор Університету Кеннам у Сеулі Лім Еул-Чул припустив, що таким чином Пхеньян сигналізує про готовність силою відстоювати свою прикордонну політику.

Новий виток протистояння пов'язаний із вибухом 21 вересня. Південна Корея заявила, що причиною стала міна, встановлена північнокорейськими військовими, і розцінила те, що сталося як порушення угоди про перемир'я в Корейській війні. Командування ООН, яке контролює демілітаризовану зону, також вказало на порушення умов перемир'я. Пхеньян відкинув звинувачення.

Минулого тижня Сеул звернувся до Ради Безпеки ООН щодо інциденту. У відповідь КНДР направила листа, в якому звинуватила Південну Корею у використанні ситуації для критики північнокорейських робіт зі зміцнення кордону.

Як повідомило державне агентство KCNA, Пхеньян попередив, що будь-яке порушення його суверенітету може спричинити заходи самооборони. Північнокорейська сторона поклала на Сеул відповідальність за можливі наслідки подальшого загострення.

У Міністерстві об'єднання Південної Кореї заявили, що позиція Пхеньяна, мабуть, повторює колишні заяви та спрямована на виправдання прикордонних робіт. Розміщення броньованих машин не коментувалося окремо.

Незважаючи на взаємні звинувачення та демонстрацію військової техніки, Сеул запропонував провести переговори з Північною Кореєю, щоб знизити напруженість. Поки невідомо, чи погодиться Пхеньян на діалог і чи приведуть дипломатичні зусилля до деескалації.

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