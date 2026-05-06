Найбільша загроза для країни вже не війна: українці здивували відповіддю соціологам

Більше 50% наших співвітчизників вважають корупцію в органах державної влади більшою загрозою для розвитку України, ніж воєнна агресія Росії. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У лютому 2026 року КМІС у відкритій формі ставив запитання, що є найбільшими викликами для України і українців.

У такому форматі 65% серед топ-викликів називають війну, а 29% — корупцію. Тобто у форматі "без підказки", "спонтанно" українці переважно дійсно говорять про війну та пов’язані з нею проблеми.

Водночас у нинішньому опитуванні КМІС повторив соє запитання травня 2024 року, коли прямо запитували у респондентів, що є більшою загрозою — корупція у владі чи воєнна агресія Росії. Тобто респонденти мали обрати між цими двома викликами для країни.

Якщо просити респондентів обрати більшу загрозу з-поміж корупції і воєнної агресії, то 54% обирають корупцію.

Воєнну агресію як більшу загрозу (порівняно із корупцією) вважають 39% респондентів. Ще 7% не змогли визначитися із відповіддю.

Якщо проводити паралель із травнем 2024 року стало менше тих, хто не визначився зі своєю думкою. І натомість стало трохи більше тих, хто обирав обидві змістовні відповіді.

"Отже, як бачимо, якщо ми фокусуємо увагу людей на двох класах проблем — війна та корупція — то в такому форматі "перемагає" корупція", — зазначили у КМІС.

Варто зауважити, у ході цього ж опитування 48% українців висловили думку, що держава має ухвалити всі необхідні рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачатиме непопулярні кроки та підвищення податків.

Соціологи запропонували українцям два можливі сценарії розвитку подій. Перший передбачав погодження реформ і рішень, необхідних для отримання міжнародної допомоги, що дозволить фінансувати оборону, соціальні програми та інші державні потреби, але водночас означатиме підвищення податків. Саме його підтримали 48% опитаних.

Натомість 30% респондентів заявили, що Україна має відмовитися від непопулярних рішень і не підвищувати податки, навіть якщо це призведе до нестачі коштів на оборону та соціальну сферу.



