Самая большая угроза для страны уже не война: украинцы удивили ответом социологам

Более 50% наших соотечественников считают коррупцию в органах государственной власти большей угрозой развитию Украины, чем военная агрессия России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

В феврале 2026 года КМИС в открытой форме задавал вопросы, которые являются самыми большими вызовами для Украины и украинцев.

В таком формате 65% среди топ-вызовов называют войну, а 29% – коррупцию. То есть в формате "без подсказки", "спонтанно" украинцы преимущественно действительно говорят о войне и связанных с ней проблемах.

В то же время в нынешнем опросе КМИС повторил свой вопрос мая 2024 года, когда прямо спрашивали у респондентов, что представляет большую угрозу — коррупция во власти или военная агрессия России. То есть респонденты должны выбрать между этими двумя вызовами для страны.

Если просить респондентов выбрать большую угрозу среди коррупции и военной агрессии, то 54% выбирают коррупцию.

Военную агрессию как большую угрозу (по сравнению с коррупцией) считают 39% респондентов. Еще 7% затруднились с ответом.

Если проводить параллель с маем 2024 стало меньше тех, кто не определился со своим мнением. И стало немного больше тех, кто выбирал оба содержательных ответа.

"Итак, как видим, если мы фокусируем внимание людей на двух классах проблем — война и коррупция — то в таком формате "побеждает" коррупция", — отметили в КМИС.

Следует отметить, что в ходе этого опроса 48% украинцев высказали мнение, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это будет предусматривать непопулярные шаги и повышение налогов.

Социологи предложили украинцам два возможных сценария развития событий. Первый предполагал согласование реформ и решений, необходимых для получения международной помощи, что позволит финансировать оборону, социальные программы и другие государственные нужды, но в то же время будет означать повышение налогов. Именно его поддержали 48% опрошенных.

30% респондентов заявили, что Украина должна отказаться от непопулярных решений и не повышать налоги, даже если это приведет к нехватке средств на оборону и социальную сферу.



