Навроцький і Трамп провели закриту розмову: до чого варто готуватися Європі

Президент Польщі Кароль Навроцький увечері 3 травня провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомили у канцелярії польського лідера через платформу X, не розкриваючи всіх деталей бесіди, але окресливши ключові теми діалогу.

За інформацією офісу президента Польщі, Навроцький висловив подяку Трампу за його зусилля, які сприяли звільненню журналіста Анджея Почобута. Польського репортера раніше було засуджено білоруською владою до восьми років позбавлення волі в колонії посиленого режиму. У Варшаві вважають його справу політично вмотивованою, а сам факт звільнення називають важливим сигналом міжнародного тиску на Мінськ.

Окрема увага у розмові була приділена питанням безпеки в Європі. Лідери обговорили поточну військово-політичну ситуацію та роль США у забезпеченні стабільності на європейському континенті. Однією з ключових тем стала подальша присутність американського військового контингенту у країнах ЄС, у тому числі у Польщі, яка залишається одним із головних союзників Вашингтона у регіоні.

Сторони також торкнулися перспектив поглиблення двосторонньої співпраці у сфері оборони та підтвердили, що стратегічний союз між Варшавою та Вашингтоном залишається міцним та взаємовигідним.

У канцелярії польського президента наголосили, що розмова пройшла у конструктивній атмосфері та підтвердила збіг позицій обох країн з ключових питань безпеки та міжнародної політики.

Таким чином, діалог Навроцького та Трампа став черговим сигналом зміцнення польсько-американського партнерства на тлі зростаючих викликів у Європі та навколо східних кордонів НАТО.

