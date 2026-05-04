Навроцкий и Трамп провели закрытый разговор: к чему стоит готовиться Европе

Президент Польши Кароль Навроцкий вечером 3 мая провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в канцелярии польского лидера через платформу X, не раскрывая всех деталей беседы, но обозначив ключевые темы диалога.

Трамп и Навроцкий. Фото: из открытых источников

По информации офиса президента Польши, Навроцкий выразил благодарность Трампу за его усилия, которые способствовали освобождению журналиста Анджея Почобута. Польский репортер ранее был приговорен белорусскими властями к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В Варшаве считают его дело политически мотивированным, а сам факт освобождения называют важным сигналом международного давления на Минск.

Отдельное внимание в разговоре было уделено вопросам безопасности в Европе. Лидеры обсудили текущую военно-политическую ситуацию и роль США в обеспечении стабильности на европейском континенте. Одной из ключевых тем стало дальнейшее присутствие американского военного контингента в странах ЕС, в том числе в Польше, которая остается одним из главных союзников Вашингтона в регионе.

Стороны также затронули перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере обороны и подтвердили, что стратегический союз между Варшавой и Вашингтоном остается прочным и взаимовыгодным.

В канцелярии польского президента подчеркнули, что разговор прошел в конструктивной атмосфере и подтвердил совпадение позиций обеих стран по ключевым вопросам безопасности и международной политики.

Таким образом, диалог Навроцкого и Трампа стал очередным сигналом укрепления польско-американского партнерства на фоне растущих вызовов в Европе и вокруг восточных границ НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие серьёзных разногласий с президентом США Дональдом Трампом, однако заявил, что это не повлияло на решение Вашингтона сократить военное присутствие в стране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.