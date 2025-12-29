«Навіть без мобільного зв’язку: МВС України презентувало революційний застосунок 112, який рятує життя»

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оголосив про запуск офіційного застосунку 112, який дозволяє викликати екстрену допомогу навіть без мобільного зв’язку. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, підкресливши, що сервіс відкриває нову еру безпеки для громадян.

Українці отримали можливість викликати допомогу навіть у повній ізоляції – новий сервіс МВС 112

Застосунок працює за надзвичайно простою схемою: користувач телефонує через додаток, оператор оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Важливо лише попередньо авторизуватися в системі.

Коли це справді рятує життя?

Якщо ви перебуваєте у підвалі чи укритті з Wi-Fi, але без мобільного сигналу;

У районах зі слабким або нестабільним покриттям;

Під час аварій чи перебоїв стільникових мереж.

Клименко також анонсував, що функціонал додатку постійно розширюватиметься. Серед новинок — можливість виклику жестовою мовою, що зробить сервіс доступним для людей з порушеннями слуху. "112 – це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні", – підкреслив міністр.

Безпека персональних даних у додатку повністю гарантується: усі дані відповідають державним стандартам кібербезпеки та використовуються лише для обробки екстрених викликів.

Застосунок вже доступний для iOS та Android, і його рекомендують встановити всім українцям, щоб у критичній ситуації мати надійний канал зв’язку з рятувальними службами.

Цей додаток може стати справжнім порятунком під час надзвичайних ситуацій, коли традиційні засоби комунікації недоступні. З його допомогою навіть перебуваючи у повній ізоляції, людина може отримати швидку медичну допомогу або реагування поліції, що суттєво підвищує шанси на збереження життя.

