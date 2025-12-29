«Даже без мобильной связи: МВД Украины презентовало революционное приложение 112, которое спасает жизнь»

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о запуске официального приложения 112 , позволяющего вызвать экстренную помощь даже без мобильной связи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что сервис открывает новую эру безопасности гражданам.

Украинцы получили возможность вызвать помощь даже в полной изоляции – новый сервис МВД 112

Приложение работает по простой схеме: пользователь звонит через приложение, оператор оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков или газовую службу . Важно только предварительно авторизироваться в системе.

Когда это действительно спасает жизнь?

Если вы находитесь в подвале или укрытии с Wi-Fi, но без мобильного сигнала;

в районах со слабым или нестабильным покрытием;

Во время аварий или перебоев сотовых сетей.

Клименко также анонсировал, что функционал приложения будет постоянно расширяться. Среди новинок – возможность вызова жестовым языком , что сделает сервис доступным для людей с нарушениями слуха. "112 – это возможность получить помощь при любых условиях. Даже когда другие каналы связи недоступны", – подчеркнул министр.

Безопасность персональных данных полностью гарантируется: все данные соответствуют государственным стандартам кибербезопасности и используются только для обработки экстренных вызовов.

Приложение уже доступно для iOS и Android , и его рекомендуют установить всем украинцам, чтобы в критической ситуации иметь надежный канал связи со спасательными службами.

Это приложение может стать настоящим спасением в чрезвычайных ситуациях, когда традиционные средства коммуникации недоступны. С его помощью, даже находясь в полной изоляции, человек может получить скорую медицинскую помощь или реагирование полиции, что существенно повышает шансы на сохранение жизни.

