Главная Новости Общество события «Даже без мобильной связи: МВД Украины презентовало революционное приложение 112, которое спасает жизнь»
commentss НОВОСТИ Все новости

«Даже без мобильной связи: МВД Украины презентовало революционное приложение 112, которое спасает жизнь»

Приложение 112 работает в подвалах, укрытиях и районах со слабым сигналом: полиция, спасатели и медики на связи всегда.

29 декабря 2025, 13:02
Автор:
avatar

Проніна Анна

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о запуске официального приложения 112 , позволяющего вызвать экстренную помощь даже без мобильной связи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что сервис открывает новую эру безопасности гражданам.

«Даже без мобильной связи: МВД Украины презентовало революционное приложение 112, которое спасает жизнь»

Украинцы получили возможность вызвать помощь даже в полной изоляции – новый сервис МВД 112

Приложение работает по простой схеме: пользователь звонит через приложение, оператор оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков или газовую службу . Важно только предварительно авторизироваться в системе.

Когда это действительно спасает жизнь?

  • Если вы находитесь в подвале или укрытии с Wi-Fi, но без мобильного сигнала;

  • в районах со слабым или нестабильным покрытием;

  • Во время аварий или перебоев сотовых сетей.

Клименко также анонсировал, что функционал приложения будет постоянно расширяться. Среди новинок – возможность вызова жестовым языком , что сделает сервис доступным для людей с нарушениями слуха. "112 – это возможность получить помощь при любых условиях. Даже когда другие каналы связи недоступны", – подчеркнул министр.

Безопасность персональных данных полностью гарантируется: все данные соответствуют государственным стандартам кибербезопасности и используются только для обработки экстренных вызовов.

Приложение уже доступно для iOS и Android , и его рекомендуют установить всем украинцам, чтобы в критической ситуации иметь надежный канал связи со спасательными службами.

Это приложение может стать настоящим спасением в чрезвычайных ситуациях, когда традиционные средства коммуникации недоступны. С его помощью, даже находясь в полной изоляции, человек может получить скорую медицинскую помощь или реагирование полиции, что существенно повышает шансы на сохранение жизни.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что приложение "Дія" добавляет новые услуги для предпринимателей.



