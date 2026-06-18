Навіщо путін запросив до себе в гості емісарів Трампа: які "дедлайни" встановлені

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Кравцев Сергей
Багато було розмов про те, що може отримати Україна від французького саміту "Великої сімки". І поки можна сказати, що, відштовхуючись від тексту підсумкового комюніке G7, воно виглядає для нас дуже оптимістично. Таку думку висловив експерт-міжнародник Максим Ялі.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Експерт зазначив, компроміс між ЄС і США, принаймні на папері, виглядає так: США враховують позицію ЄС у переговорах з РФ, обіцяють допомогти Україні з ракетами ПРО, а замість ЄС допомагають Трампу якнайшвидше запустити Ормузьку протоку, допомагаючи в її розмінуванні. Україна в цьому також зацікавлена, щоб ціни на нафту знизилися якнайшвидше.
За його словами, напевно путін також робитиме економічні пропозиції Трампу та його оточенню, що також вкрай важливо для Трампа. Саме тому путін запросив до себе у гості емісарів Трампа під час його розмови з американським президентом.
Він вважає, що в цьому плані Нетаньяху може знову допомогти путіну переключити анімацією Трампа на війну з Іраном, порушивши режим припинення вогню, атакувавши Ліван, а часу для досягнення домовленостей хоча б щодо припинення вогню залишається цього року дедалі менше. І всі сторони цих переговорів знають "дедлайни" для Трампа – початок листопада.
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