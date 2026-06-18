Навіщо путін запросив до себе в гості емісарів Трампа: які "дедлайни" встановлені

Багато було розмов про те, що може отримати Україна від французького саміту "Великої сімки". І поки можна сказати, що, відштовхуючись від тексту підсумкового комюніке G7, воно виглядає для нас дуже оптимістично. Таку думку висловив експерт-міжнародник Максим Ялі.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, компроміс між ЄС і США, принаймні на папері, виглядає так: США враховують позицію ЄС у переговорах з РФ, обіцяють допомогти Україні з ракетами ПРО, а замість ЄС допомагають Трампу якнайшвидше запустити Ормузьку протоку, допомагаючи в її розмінуванні. Україна в цьому також зацікавлена, щоб ціни на нафту знизилися якнайшвидше.

"Але попереду чергова багатогодинна лекція путіна з "історії" для Кушнера та Віткоффа, які потім донесуть цю псевдоісторичну нісенітницю до вух Трампа. І він уже неодноразово кардинально змінював свою позицію залежно від того, хто останній "до його вуха добіг", – зазначив аналітик.

За його словами, напевно путін також робитиме економічні пропозиції Трампу та його оточенню, що також вкрай важливо для Трампа. Саме тому путін запросив до себе у гості емісарів Трампа під час його розмови з американським президентом.

"Ну і чи не ключову роль у всіх розкладах щодо переговорів США з Росією та Україною гратиме те, як довго протримається перемир'я в Перській затоці між США та Ізраїлем з одного боку, та Іраном з іншого", – зазначив експерт.

Він вважає, що в цьому плані Нетаньяху може знову допомогти путіну переключити анімацією Трампа на війну з Іраном, порушивши режим припинення вогню, атакувавши Ліван, а часу для досягнення домовленостей хоча б щодо припинення вогню залишається цього року дедалі менше. І всі сторони цих переговорів знають "дедлайни" для Трампа – початок листопада.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Лондону настав час викликати санітарів": Захарова різко відреагувала на британські санкції.



