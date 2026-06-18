Зачем путин пригласил к себе в гости эмиссаров Трампа: какие "дедлайны" установлены

Много было разговоров о том, что может получить Украина от французского саммита "Большой семерки". И пока что можно сказать, что, отталкиваясь от текста итогового коммюнике G7, оно выглядит для нас весьма оптимистично. Такое мнение высказал эксперт-международник Максим Яли.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, компромисс между ЕС и США, по крайней мере на бумаге, выглядит так: США учитывают позицию ЕС в переговорах с рф, обещают помочь Украине с ракетами ПРО, а взамен ЕС помогают Трампу как можно скорее запустить Ормузский пролив, помогая в его разминировании. Украина в этом также заинтересована, чтобы цены на нефть снизились как можно скорее.

"Но впереди очередная многочасовая лекция путина по "истории " для Кушнера и Уиткоффа, которые потом донесут эту псевдоисторическую чушь до ушей Трампа. И он уже не раз кардинально менял свою позицию в зависимости ото того, кто последний "до его уха добежал", – отметил аналитик.

По его словам, наверняка путин также будет делать экономические предложения Трампу и его окружению, что также крайне важно для Трампа. Именно поэтому путин пригласил к себе в гости эмиссаров Трампа во время его разговора с американским президентом.

"Ну и едва не ключевую роль во всех раскладах по переговорам США с рф и Украиной будет играть то, как долго продержится перемирие в Персидском заливе между США и Израилем с одной стороны, и Ираном с другой", – отметил эксперт.

Он считает, что в этом плане Нетаньяху может вновь помочь путину переключить анимацией Трампа на войну с Ираном, нарушив режим прекращения огня, атаковав Ливан, а времени для достижения договоренностей хотя бы по прекращению огня остаётся в этом году всё меньше. И все стороны этих переговоров знают "дедлайны" для Трампа — начало ноября.

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