Зачем путин пригласил к себе в гости эмиссаров Трампа: какие "дедлайны" установлены

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Кравцев Сергей
Много было разговоров о том, что может получить Украина от французского саммита "Большой семерки". И пока что можно сказать, что, отталкиваясь от текста итогового коммюнике G7, оно выглядит для нас весьма оптимистично. Такое мнение высказал эксперт-международник Максим Яли.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, компромисс между ЕС и США, по крайней мере на бумаге, выглядит так: США учитывают позицию ЕС в переговорах с рф, обещают помочь Украине с ракетами ПРО, а взамен ЕС помогают Трампу как можно скорее запустить Ормузский пролив, помогая в его разминировании. Украина в этом также заинтересована, чтобы цены на нефть снизились как можно скорее.
По его словам, наверняка путин также будет делать экономические предложения Трампу и его окружению, что также крайне важно для Трампа. Именно поэтому путин пригласил к себе в гости эмиссаров Трампа во время его разговора с американским президентом.
Он считает, что в этом плане Нетаньяху может вновь помочь путину переключить анимацией Трампа на войну с Ираном, нарушив режим прекращения огня, атаковав Ливан, а времени для достижения договоренностей хотя бы по прекращению огня остаётся в этом году всё меньше. И все стороны этих переговоров знают "дедлайны" для Трампа — начало ноября.
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