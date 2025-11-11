logo_ukra

Настав момент істини для Зеленського: розкрито вражаючий момент у справі Міндіча
commentss НОВИНИ Всі новини

Настав момент істини для Зеленського: розкрито вражаючий момент у справі Міндіча

Роль Міндіча, який донедавна був невідомий широкому загалу, виявилася вирішальною

11 листопада 2025, 09:25
Автор:
Клименко Елена

Неформальний клуб "Любі друзі", який традиційно існує при кожному українському президенті, із часом стає дедалі більш нахабним. Для президента Зеленського настав критичний момент: він повинен зробити все, щоб відповідальні особи понесли покарання, заявив голова ГО "Центр спільних дій" та віцепрем’єр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

Настав момент істини для Зеленського: розкрито вражаючий момент у справі Міндіча

Фото: з відкритих джерел

"Ми аналізували життя України за часів усіх шести президентів і дійшли висновку, що, незважаючи на різницю у стилях керівництва, проблеми залишаються схожими. Цей неформальний клуб "Любі друзі" завжди існував, але масштаби його впливу зростали з кожним новим президентом", — зазначив політик. 

За його словами, нинішній склад "Любих друзів" є настільки нахабним, що колишній прем’єр Павло Лазаренко на їхньому фоні здається лише дрібним кишеньковим злодієм.

"Ці люди — з тих, з ким президенти разом ходили до дитячого садка або служили в одній казармі. Обираючи оточення, ми ніколи точно не знаємо, кого саме президент включить у свій круг. Проблеми повторюються через відсутність дієвих механізмів контролю за президентом та його оточенням", — додав Рибачук. 

Політик наголосив, що найбільші фінансові схеми концентруються саме на вулиці Банковій. Особливо визначальною стала роль Міндіча, про якого раніше було мало відомо. Навіть попередній уряд отримав прізвисько "КабМіндіч", бо багато членів Кабміну були пов’язані з ним.

"Найбільші обсяги грошей зараз обертаються у двох ключових сферах — оборона та енергетика. І саме там люди Міндіча відіграють центральну роль. Для президента Зеленського настав момент істини — він має зробити все, щоб ці особи понесли покарання. Це означає, що Міндіча потрібно витягти з-за кордону", — підкреслив Рибачук. 

Як вже писали "Коментарі", російські війська завдали нового удару по Одещині, спрямованого на критично важливу інфраструктуру регіону. Незважаючи на активну роботу української протиповітряної оборони, частина атак змогла досягти цілей. Внаслідок ударів постраждали енергетичні об’єкти та об’єкти "Укрзалізниці", що спричинило низку пожеж і тимчасові перебої в роботі транспортної та енергетичної мережі.

 



Джерело: https://espreso.tv/suspilstvo-dlya-zelenskogo-nastae-moment-istini-politik-ribachuk-pro-koruptsiyni-skhemi-mindicha-v-oborontsi-ta-energetitsi
