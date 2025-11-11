Неформальный клуб "Люби друзья", который традиционно существует при каждом украинском президенте, со временем становится все более наглым. Для президента Зеленского наступил критический момент: он должен сделать все, чтобы ответственные лица понесли наказание, заявил глава ОО "Центр совместных действий" и вице-премьер Украины по евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук.

Фото: 24 Канал

"Мы анализировали жизнь Украины при всех шести президентах и пришли к выводу, что, несмотря на разницу в стилях руководства, проблемы остаются схожими. Этот неформальный клуб "Люби друзья" всегда существовал, но масштабы его влияния росли с каждым новым президентом", — отметил политик.

По его словам, нынешний состав "Любых друзей" настолько наглым, что бывший премьер Павел Лазаренко на их фоне кажется лишь мелким карманником.

"Эти люди — из тех, с кем президенты вместе ходили в детский сад или служили в одной казарме. Выбирая оцепление, мы никогда точно не знаем, кого именно президент включит в свой круг. Проблемы повторяются из-за отсутствия действенных механизмов контроля за президентом и его окружением", — добавил Рыбачук.

Политик подчеркнул, что самые большие финансовые схемы концентрируются именно на улице Банковой. Особо определяющей стала роль Миндича, о котором раньше было мало известно. Даже предыдущее правительство получило прозвище "КабМиндич", потому что многие члены Кабмина были связаны с ним.

"Наибольшие объемы денег сейчас обращаются в двух ключевых сферах — оборона и энергетика. И именно там люди Миндича играют центральную роль. Для президента Зеленского настал момент истины — он должен сделать все, чтобы эти лица понесли наказание. Это значит, что Миндича нужно извлечь из-за границы", — подчеркнул Рыбачук.

Как уже писали "Комментарии", российские войска нанесли новый удар по Одесщине, направленный на критически важную инфраструктуру региона. Несмотря на активную работу украинской противовоздушной обороны, часть атак смогла достичь целей. В результате ударов пострадали энергетические объекты и объекты "Укрзализныци", что повлекло за собой ряд пожаров и временные перебои в работе транспортной и энергетической сети.