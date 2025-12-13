Настає вирішальний момент для України: чому Стубб скасував візит до США та приїде до Берліна

Президент Фінляндії Олександр Стубб, який, як відомо, бере активну участь у переговорах щодо припинення війни в Україні, скасує свою поїздку до США через "критичну ситуацію" в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише фінське видання Yle.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що Стубб планував відвідати Сполучені Штати у понеділок та вівторок. Він мав взяти участь у презентації нового фінського флоту багатоцільових винищувачів F-35A у Форт-Уорті, штат Техас, та у відкритті фінського консульства у Х'юстоні.

Однак фінський президент змінив плани і натомість візьме участь у європейських дискусіях щодо мирного процесу в Україні.

"У понеділок він приєднається до переговорів у Берліні щодо мирного врегулювання питання про Україну. У конференції також візьмуть участь "кілька інших глав держав та урядів європейських країн, а також високопосадовці ЄС та НАТО", — повідомила у канцелярія фінського президента.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стало зрозуміло, чи готові США дати Україні гарантії по 5 статті НАТО з юридичною силою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна представила у Вашингтоні власний мирний план, який прямо суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про територіальні поступки задля припинення війни. Згідно з документом, опублікованим The New York Times, Київ наполягає на збереженні контролю над усіма територіями, що утримуються, і вимагає юридично обов'язкових гарантій безпеки від США та європейських партнерів.



