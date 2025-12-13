Наступает решающий момент для Украины: почему Стубб отменил визит в США и приедет в Берлин

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Финляндии Александр Стубб, который как известно, принимает активное участие в переговорах по прекращению войны в Украине, отменит свою поездку в США из-за "критической ситуации" в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет финское издание Yle.
Александр Стубб. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что Стубб планировал посетить Соединенные Штаты в понедельник и вторник. Он должен был принять участие в презентации нового финского флота многоцелевых истребителей F-35A в Форт-Уорте, штат Техас, и в открытии финского консульства в Хьюстоне.
Однако финский президент изменил планы и вместо этого примет участие в европейских дискуссиях по мирному процессу на Украине.
