logo

BTC/USD

90257

ETH/USD

3109.89

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Наступает решающий момент для Украины: почему Стубб отменил визит в США и приедет в Берлин
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступает решающий момент для Украины: почему Стубб отменил визит в США и приедет в Берлин

Встреча, которая состоится в немецкой столице, посвящена обсуждению возможного прекращения огня в Украине

13 декабря 2025, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Финляндии Александр Стубб, который как известно, принимает активное участие в переговорах по прекращению войны в Украине, отменит свою поездку в США из-за "критической ситуации" в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет финское издание Yle.

Наступает решающий момент для Украины: почему Стубб отменил визит в США и приедет в Берлин

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Стубб планировал посетить Соединенные Штаты в понедельник и вторник. Он должен был принять участие в презентации нового финского флота многоцелевых истребителей F-35A в Форт-Уорте, штат Техас, и в открытии финского консульства в Хьюстоне.

Однако финский президент изменил планы и вместо этого примет участие в европейских дискуссиях по мирному процессу на Украине.

"В понедельник он присоединится к переговорам в Берлине по мирному урегулированию вопроса об Украине. В конференции также примут участие "несколько других глав государств и правительств европейских стран, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО", — сообщила в канцелярия финского президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало окончательно ясно, готовы ли США дать Украине гарантии по 5 статье НАТО с юридической силой.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина представила в Вашингтоне собственный мирный план, который напрямую противоречит предложению президента США Дональда Трампа о территориальных уступках ради прекращения войны. Согласно документу, опубликованному The New York Times, Киев настаивает на сохранении контроля над всеми удерживаемыми территориями и требует юридически обязательных гарантий безопасности от США и европейских партнеров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://yle.fi/a/74-20199550
Теги:

Новости

Все новости