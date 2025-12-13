Наступает решающий момент для Украины: почему Стубб отменил визит в США и приедет в Берлин

Президент Финляндии Александр Стубб, который как известно, принимает активное участие в переговорах по прекращению войны в Украине, отменит свою поездку в США из-за "критической ситуации" в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет финское издание Yle.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Стубб планировал посетить Соединенные Штаты в понедельник и вторник. Он должен был принять участие в презентации нового финского флота многоцелевых истребителей F-35A в Форт-Уорте, штат Техас, и в открытии финского консульства в Хьюстоне.

Однако финский президент изменил планы и вместо этого примет участие в европейских дискуссиях по мирному процессу на Украине.

"В понедельник он присоединится к переговорам в Берлине по мирному урегулированию вопроса об Украине. В конференции также примут участие "несколько других глав государств и правительств европейских стран, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО", — сообщила в канцелярия финского президента.

