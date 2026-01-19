Наслідки будуть вкрай серйозними: українцям порадили готуватися до нового випробування

Україна опинилася під загрозою втратити важливий фінансовий ресурс через невчасне включення до нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Критично необхідні кошти, що призначені для фінансування соціальних виплат, пенсій та підтримки Збройних Сил у першому кварталі 2026 року, наразі можуть не надійти вчасно, заявив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, питання України мало розглядатися керівництвом МВФ ще в січні, проте заплановане засідання було скасовано. Причиною називають відсутність ухвалення необхідних законів у Верховній Раді. Міжнародний валютний фонд вимагає конкретних дій, а не декларацій, тож без законодавчих рішень транш не буде надано.

"Наслідки можуть бути вкрай серйозними. Йдеться про реальні гроші для людей, які очікують соціальних виплат. Пенсіонери ризикують не отримати свої кошти вчасно, а бюджетна стабільність перебуває під загрозою. Навіть виплати військовим тепер можуть затриматися", — попередив Гетманцев.

Він додав, що затягування з ухваленням законів фактично веде країну до фінансової кризи. Держава може залишитися без необхідних ресурсів у найскладніший момент.

"Час спливає, і якщо закони не будуть ухвалені найближчим часом, реальність фінансового колапсу стане неминучою", — наголосив політик.

