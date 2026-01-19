Последствия будут очень серьезными: украинцам посоветовали готовиться к новому испытанию

Украина оказалась под угрозой потерять важный финансовый ресурс из-за несвоевременного включения в новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Критически необходимые средства, предназначенные для финансирования социальных выплат, пенсий и поддержки Вооруженных Сил в первом квартале 2026 года, пока могут не поступить вовремя, заявил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, вопрос Украины должен рассматриваться руководством МВФ еще в январе, однако запланированное заседание было отменено. Причиной называют отсутствие принятия необходимых законов в Верховной Раде. Международный валютный фонд требует конкретных действий, а не деклараций, поэтому без законодательных решений транш не будет предоставлен.

"Последствия могут быть крайне серьезными. Речь идет о реальных деньгах для людей, ожидающих социальных выплат. Пенсионеры рискуют не получить свои средства вовремя, а бюджетная стабильность находится под угрозой. Даже выплаты военным теперь могут задержаться", — предупредил Гетманцев.

Он добавил, что затягивание с принятием законов фактически ведет страну к финансовому кризису. Государство может остаться без необходимых ресурсов в самый сложный момент.

"Время истекает, и если законы не будут приняты в ближайшее время, реальность финансового коллапса станет неизбежной", — подчеркнул политик.

