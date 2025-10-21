Нардепи категорично провалили рішення щодо звання Фаріон що сталося

Верховна Рада не підтримала ініціативу про надання Ірині Фаріон звання Героя України. Під час голосування за депутатське звернення до Президента Володимира Зеленського не вдалося зібрати необхідної кількості голосів, що спричинило активне обговорення в політичному середовищі.

Фото: з відкритих джерел

Пропозиція щодо відзначення видатної мовознавиці, яка загинула цього літа, надійшла від групи народних депутатів. Вони виступили з ініціативою посмертного присвоєння їй найвищої державної нагороди з врученням відповідного ордена. Проте під час остаточного голосування лише 189 парламентарів підтримали звернення, у той час, як для ухвалення потрібно щонайменше 226 голосів.

Це вже була друга спроба підтримати звернення: під час попереднього голосування ініціатива зібрала 199 голосів, але й цього знову виявилося замало. Ситуація викликала хвилю дискусій про політичну кон’юнктуру, ставлення до постаті Фаріон та відсутність єдності серед депутатів щодо вшанування її пам’яті.

Нагадаємо, Ірина Фаріон була вбита 19 липня у Львові. Близько 19:30 невідомий стрілець відкрив вогонь на вулиці Масарика, смертельно поранивши жінку. Постраждала отримала кульове поранення в голову й була терміново доставлена до лікарні, де згодом, попри зусилля лікарів, померла після 23:00.

У ході слідства, в рамках якого розглядалися різні версії — зокрема можливе замовлення з боку проросійських екстремістів, — правоохоронці вийшли на підозрюваного. Ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра. Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Сам підозрюваний свою провину не визнає.

