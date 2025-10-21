logo_ukra

BTC/USD

108605

ETH/USD

3892.71

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Нардепи категорично провалили рішення щодо звання Фаріон що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи категорично провалили рішення щодо звання Фаріон що сталося

У Верховній Раді не вистачило голосів для подання до Президента щодо присвоєння Ірині Фаріон почесного звання Героя України.

21 жовтня 2025, 14:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Верховна Рада не підтримала ініціативу про надання Ірині Фаріон звання Героя України. Під час голосування за депутатське звернення до Президента Володимира Зеленського не вдалося зібрати необхідної кількості голосів, що спричинило активне обговорення в політичному середовищі.

Нардепи категорично провалили рішення щодо звання Фаріон що сталося

Фото: з відкритих джерел

Пропозиція щодо відзначення видатної мовознавиці, яка загинула цього літа, надійшла від групи народних депутатів. Вони виступили з ініціативою посмертного присвоєння їй найвищої державної нагороди з врученням відповідного ордена. Проте під час остаточного голосування лише 189 парламентарів підтримали звернення, у той час, як для ухвалення потрібно щонайменше 226 голосів.

Це вже була друга спроба підтримати звернення: під час попереднього голосування ініціатива зібрала 199 голосів, але й цього знову виявилося замало. Ситуація викликала хвилю дискусій про політичну кон’юнктуру, ставлення до постаті Фаріон та відсутність єдності серед депутатів щодо вшанування її пам’яті.

Нагадаємо, Ірина Фаріон була вбита 19 липня у Львові. Близько 19:30 невідомий стрілець відкрив вогонь на вулиці Масарика, смертельно поранивши жінку. Постраждала отримала кульове поранення в голову й була терміново доставлена до лікарні, де згодом, попри зусилля лікарів, померла після 23:00.

У ході слідства, в рамках якого розглядалися різні версії — зокрема можливе замовлення з боку проросійських екстремістів, — правоохоронці вийшли на підозрюваного. Ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра. Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Сам підозрюваний свою провину не визнає.

Як вже писали "Коментарі", Марія Львова-Бєлова, російська уповноважена з прав дитини при президенті РФ, відкрито зізналася в тому, що вивезла з окупованого Маріуполя українського хлопчика і всиновила його.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини