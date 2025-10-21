Нардепы категорически провалили решение по поводу звания Фарион: что произошло

Верховная Рада не поддержала инициативу о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины. Во время голосования за депутатское обращение к Президенту Владимиру Зеленскому не удалось собрать необходимое количество голосов, что повлекло за собой активное обсуждение в политической среде.

Фото: из открытых источников

Предложение о праздновании выдающегося языковеда, погибшего этим летом, поступило от группы народных депутатов. Они выступили с инициативой посмертного присвоения ей высшей государственной награды с вручением соответствующего ордена. Однако во время окончательного голосования только 189 парламентариев поддержали обращение, в то время как для принятия требуется не менее 226 голосов.

Это уже была вторая попытка поддержать обращение: во время предварительного голосования инициатива собрала 199 голосов, но этого снова оказалось мало. Ситуация вызвала волну дискуссий о политической конъюнктуре, отношении к фигуре Фарион и отсутствии единства среди депутатов по почитанию ее памяти.

Напомним, Ирина Фарион была убита 19 июля во Львове. Около 19:30 неизвестный стрелок открыл огонь на улице Масарика, смертельно ранив женщину. Пострадавшая получила пулевое ранение в голову и была срочно доставлена в больницу, где впоследствии, несмотря на усилия врачей, скончалась после 23:00.

В ходе следствия, в рамках которого рассматривались разные версии — в частности, возможный заказ со стороны пророссийских экстремистов, — правоохранители вышли на подозреваемого. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра. Галицкий районный суд Львова избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Сам подозреваемый свою вину не признает.

