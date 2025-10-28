Напередодні зустрічі лідерів США та КНР: стало відомо з якого питання Сі давитиме на Трампа

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться у четвер із президентом США Дональдом Трампом, щоб переконати американського президента пом'якшити підтримку США Тайваню. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The New York Times.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що хоче зосередитися на торгівлі, коли зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, навіть якщо китайський лідер тиснутиме на нього по Тайваню.

У той же час, китайські чиновники, за словами аналітиків, можуть спробувати на цій та інших зустрічах тиснути на Трампа, щоб він уточнив свою позицію щодо Тайваню.

Прогнозується, що Сі Цзіньпін хоче, щоб Дональд Трамп заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню, кажуть експерти.

Заява про це повторила б заяви попередніх адміністрацій США, але чітку позицію чинного президента США було б схвалено Пекіном.

Офіційний Пекін очікує, що політика США щодо Тайваню розвиватиметься на його користь.

Дональд Трамп скаржився, що Тайвань витрачає надто мало на свої військові потреби та несправедливо домінує у виробництві напівпровідників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Пекін засудив рішення адміністрації США запровадити нові санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу". У КНР заявили, що такі обмеження не мають підстав у міжнародному праві та не були схвалені Радою Безпеки ООН. Тим часом, саме ці санкції вже змінили тон Москви. Принаймні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий погодитись із концепцією, яку запропонували Сполучені Штати для врегулювання війни проти України. Чи вигідне Китаю продовження війни в Україні і чи може Пекін зірвати потенційні домовленості щодо припинення війни між США та РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



