Лидер Китая Си Цзиньпин встретится в четверг с президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить американского президента смягчить поддержку США Тайваня. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The New York Times".

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что хочет сосредоточиться на торговле, когда встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее, даже, если китайский лидер будет давить на него по Тайваню.

В то же время, китайские чиновники, по словам аналитиков, могут попытаться на этой и других встречах давить на Трампа, чтобы он уточнил свою позицию по Тайваню.

Прогнозируется, что Си Цзиньпин хочет, чтобы Дональд Трамп заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, говорят эксперты.

Заявление об этом повторило бы заявления предыдущих администраций США, но четкая позиция действующего президента США была бы одобрена Пекином.

Официальный Пекин ожидает, что политика США в отношении Тайваня будет развиваться в его пользу.

Дональд Трамп жаловался, что Тайвань тратит слишком мало на свои военные нужды и несправедливо доминирует в производстве полупроводников.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пекин осудил решение администрации США ввести новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В КНР заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН. Между тем именно эти санкции уже изменили тон Москвы. По крайней мере, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов согласиться с концепцией, которую предложили Соединенные Штаты для урегулирования войны против Украины. Выгодно ли Китаю продолжение войны в Украине и может ли Пекин сорвать потенциальные договоренности о прекращении войны между США и РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



