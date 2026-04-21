Нафтовий шок посилюється: коли у світі закінчаться запаси нафти

Світові ціни на нафту наразі не відображають реального масштабу кризи, спричиненої війною в Ірані та фактичним блокуванням Ормузької протоки. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на провідних аналітиків енергетичного ринку.

Нафтовий танкер. Фото: з відкритих джерел

За оцінками експертів, ринок зіткнувся з найбільшим в історії скороченням поставок. Глава аналітичного підрозділу Gunvor Group Фредерік Лассер попереджає: якщо бойові дії затягнуться ще на місяць, глобальні запаси можуть бути вичерпані.

Своєю чергою, головний економіст Trafigura Group Саад Рахім зазначає, що світ уже втратив близько одного мільярда барелів нафти. У разі продовження конфлікту ця цифра може зрости до 1,5 мільярда барелів, що стане безпрецедентним ударом по ринку.

Попри це, ф’ючерси на Brent демонструють нестабільну динаміку: після стрибка майже до 120 доларів за барель ціни знизилися до приблизно 95 доларів на тлі надій на швидке завершення війни.

Аналітики наголошують на розриві між реальністю та очікуваннями ринку. Навіть у разі мирної угоди відновлення постачань потребуватиме часу, а наслідки кризи відчуватимуться ще довго.

Директорка з досліджень компанії Energy Aspects Амріта Сен попереджає, що обсяги транспортування нафти через Ормузьку протоку можуть ніколи не повернутися до довоєнного рівня. За її прогнозами, втрати нафтопродуктів можуть сягнути 450 мільйонів барелів навіть за умови часткового відновлення судноплавства.

Експерти сходяться в одному: глобальний енергетичний баланс уже порушено, і наслідки цієї кризи можуть змінити ринок на роки вперед.

