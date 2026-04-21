Нефтяной шок усиливается: когда в мире закончатся запасы нефти

Мировые цены на нефть пока не отражают реального масштаба кризиса, вызванного войной в Иране и фактической блокировкой Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на ведущих аналитиков энергетического рынка.

Танкер з нефтью. Фото: из открытых источников

По оценкам экспертов, рынок столкнулся с крупнейшим в истории сокращением поставок. Глава аналитического подразделения Gunvor Group Фредерик Лассер предупреждает, что если боевые действия затянутся еще на месяц, глобальные запасы могут быть исчерпаны.

В свою очередь главный экономист Trafigura Group Саад Рахим отмечает, что мир уже потерял около одного миллиарда баррелей нефти. В случае продолжения конфликта эта цифра может вырасти до 1,5 млрд баррелей, что станет беспрецедентным ударом по рынку.

Несмотря на это, фьючерсы на Brent демонстрируют нестабильную динамику: после скачка почти до 120 долларов за баррель цены снизились до примерно 95 долларов на фоне надежд на скорое завершение войны.

Аналитики отмечают разрыв между реальностью и ожиданиями рынка. Даже в случае мирного соглашения восстановление поставок потребует времени, а последствия кризиса будут ощущаться еще долго.

Директор по исследованиям компании Energy Aspects Амрита Сен предупреждает, что объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив могут никогда не вернуться к довоенному уровню. По ее прогнозам, потери нефтепродуктов могут достичь 450 миллионов баррелей даже при условии частичного восстановления судоходства.

Эксперты сходятся в одном: глобальный энергетический баланс уже нарушен, и последствия этого кризиса могут изменить рынок на годы вперед.

Читайте на портале "Комментарии" — вице-президент США Джей Ди Венс отправится в Исламабад во вторник для нового раунда переговоров с Ираном о прекращении войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios", ссылаясь на свои источники.



