Нафтовий ринок різко розвернувся: що сталося з цінами після рішення США щодо Ірану

Світові ціни на нафту продемонстрували помітне падіння за останні тижні після того, як США та Іран тимчасово відмовилися від подальшої військової ескалації. Як повідомляє Reuters, рішення Вашингтона поставити на паузу підготовку нових ударів викликало миттєву реакцію сировинних ринків.

Ціни на нафту. Фото: із відкритих джерел

Вартість північноморської нафти Brent знизилася відразу на 5,70 долара, або майже на 6%, досягнувши позначки 91,08 долара за барель. У ході торгів котирування ненадовго опускалися нижче за психологічно важливий рівень у 90 доларів. Водночас американська нафта WTI подешевшала на 4,80 долара – до 84,51 долара за барель, втративши понад 5%.

Таким чином, обидва основні нафтові еталони відкотилися до мінімальних значень майже за тиждень, перервавши тритижневий період безперервного зростання, викликаного побоюваннями щодо можливого перекриття постачання нафти з Близького Сходу.

Як заявив постійний представник США при ООН Майк Вольц, президент Дональд Трамп вирішив тимчасово відмовитися від подальших ударів по Ірану, щоб надати дипломатичним зусиллям додатковий час для пошуку політичного розв'язання кризи.

Незважаючи на зниження напруженості, ситуація в регіоні залишається далекою від нормалізації. За інформацією аналітичної компанії Kpler, рух комерційних суден через Ормузьку протоку поки що відновлюється вкрай повільно. Протягом вихідних через цей стратегічно важливий морський маршрут щодня проходило менш як десять вантажних суден.

Експерти зазначають, що учасники ринку, як і раніше, уважно стежать за розвитком ситуації, оскільки будь-яке нове загострення навколо Ормузької протоки може знову спровокувати стрімке зростання світових нафтових цін.

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