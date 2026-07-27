Нефтяной рынок резко развернулся: что произошла с ценами после решения США по Ирану

Мировые цены на нефть продемонстрировали самое заметное падение за последние недели после того, как США и Иран временно отказались от дальнейшей военной эскалации. Как сообщает Reuters, решение Вашингтона поставить на паузу подготовку новых ударов вызвало мгновенную реакцию сырьевых рынков.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Стоимость североморской нефти Brent снизилась сразу на 5,70 доллара, или почти на 6%, достигнув отметки 91,08 доллара за баррель. В ходе торгов котировки ненадолго опускались ниже психологически важного уровня в 90 долларов. Одновременно американская нефть WTI подешевела на 4,80 доллара – до 84,51 доллара за баррель, потеряв более 5%.

Таким образом, оба основных нефтяных эталона откатились к минимальным значениям почти за неделю, прервав трехнедельный период непрерывного роста, вызванного опасениями относительно возможного перекрытия поставок нефти с Ближнего Востока.

Как заявил постоянный представитель США при ООН Майк Вольц, президент Дональд Трамп решил временно отказаться от дальнейших ударов по Ирану, чтобы предоставить дипломатическим усилиям дополнительное время для поиска политического решения кризиса.

Несмотря на снижение напряженности, ситуация в регионе остается далекой от нормализации. По информации аналитической компании Kpler, движение коммерческих судов через Ормузский пролив пока восстанавливается крайне медленно. В течение выходных через этот стратегически важный морской маршрут ежедневно проходило менее десяти грузовых судов.

Эксперты отмечают, что участники рынка по-прежнему внимательно следят за развитием ситуации, поскольку любое новое обострение вокруг Ормузского пролива может вновь спровоцировать стремительный рост мировых цен на нефть.

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