logo

BTC/USD

65072

ETH/USD

1958.38

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Нефтяной рынок резко развернулся: что произошла с ценами после решения США по Ирану
commentss НОВОСТИ Все новости

Нефтяной рынок резко развернулся: что произошла с ценами после решения США по Ирану

Приостановка военной операции Вашингтона снизила напряженность на Ближнем Востоке, однако судоходство через Ормузский пролив восстанавливается медленнее ожиданий

27 июля 2026, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мировые цены на нефть продемонстрировали самое заметное падение за последние недели после того, как США и Иран временно отказались от дальнейшей военной эскалации. Как сообщает Reuters, решение Вашингтона поставить на паузу подготовку новых ударов вызвало мгновенную реакцию сырьевых рынков.

Нефтяной рынок резко развернулся: что произошла с ценами после решения США по Ирану

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Стоимость североморской нефти Brent снизилась сразу на 5,70 доллара, или почти на 6%, достигнув отметки 91,08 доллара за баррель. В ходе торгов котировки ненадолго опускались ниже психологически важного уровня в 90 долларов. Одновременно американская нефть WTI подешевела на 4,80 доллара – до 84,51 доллара за баррель, потеряв более 5%.

Таким образом, оба основных нефтяных эталона откатились к минимальным значениям почти за неделю, прервав трехнедельный период непрерывного роста, вызванного опасениями относительно возможного перекрытия поставок нефти с Ближнего Востока.

Как заявил постоянный представитель США при ООН Майк Вольц, президент Дональд Трамп решил временно отказаться от дальнейших ударов по Ирану, чтобы предоставить дипломатическим усилиям дополнительное время для поиска политического решения кризиса.

Несмотря на снижение напряженности, ситуация в регионе остается далекой от нормализации. По информации аналитической компании Kpler, движение коммерческих судов через Ормузский пролив пока восстанавливается крайне медленно. В течение выходных через этот стратегически важный морской маршрут ежедневно проходило менее десяти грузовых судов.

Эксперты отмечают, что участники рынка по-прежнему внимательно следят за развитием ситуации, поскольку любое новое обострение вокруг Ормузского пролива может вновь спровоцировать стремительный рост мировых цен на нефть.

Читайте также на портале "Комментарии" — рынок проигнорировал громкое заявление Трампа об Ормузском проливе: что произошло с ценой на нефть.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/energy/oil-slips-more-than-5-after-us-pauses-strikes-iran-2026-07-26/
Теги:

Новости

Все новости