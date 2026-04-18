Нафта на паузі: чому танкери тікають від Ормузької протоки, незважаючи на обіцянки Ірану

Радіопопередження, розвороти суден та мільйони барелів під загрозою: ринок не вірить гарантіям безпеки

18 квітня 2026, 11:01
Кравцев Сергей

Ситуація навколо Ормузької протоки стрімко загострюється: судновласники відмовляються ризикувати та змінюють маршрути, незважаючи на заяви Ірану про готовність забезпечити безпечний прохід. Про це повідомляє Bloomberg.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, щонайменше шість нафтових танкерів, включаючи грецькі та індійські судна, почали розвертатися до Перської затоки після спроб пройти через вузький морський коридор. Усі вони були завантажені нафтою і прямували до протоки з районів у Дубаї, проте вранці 18 квітня різко змінили курс.

Частина судів зараз дрейфує поблизу іранського острова Кешм, інші фактично зупинились. Один із танкерів взагалі перестав передавати сигнал про своє місцезнаходження, що посилило тривогу на ринку.

Сукупний вантаж цих суден оцінюється приблизно 8,3 мільйона барелів нафти. У разі успішного проходу це могло б стати найбільшим добовим транзитом через протоку з початку конфлікту у регіоні.

Проте, навіть після заяв Тегерана про готовність відкрити маршрут ситуація залишається вкрай невизначеною. Іранські джерела припускають, що прохід може бути перекритий, якщо збережеться тиск з боку США.

За словами учасників ринку, екіпажі отримували радіоповідомлення з вимогою погоджувати рух з іранськими військовими, що спричиняє додаткові ризики та затримки.

На цьому фоні фіксується і зміна маршрутів інших суден: окремі танкери зі зрідженим газом і нафтопродуктами вже повернулися до Оманської затоки, вважаючи за краще перечекати нестабільність поза зоною потенційної ескалації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп не припиняє свої нападки на НАТО. Так американський лідер заявив, що військово-політичний союз НАТО не прийшов на допомогу Сполученим Штатам, коли вони цього потребували. Відповідну посаду глава Білого дому опублікував у соціальній мережі Truth Social.

Президент США припустив, що Альянс більше не єдиний і союзники навряд чи прийдуть на допомогу американцям і в майбутньому.

"НАТО не прийшло нам на допомогу і не прийде нам на допомогу у майбутньому", — зазначив президент США.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-18/greek-indian-tankers-u-turn-before-hormuz-amid-reopening-doubt
