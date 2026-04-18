Нефть на паузе: почему танкеры бегут от Ормузского пролива, несмотря на обещания Ирана

Ситуация вокруг Ормузского пролива стремительно обостряется: судовладельцы отказываются рисковать и меняют маршруты, несмотря на заявления Иран о готовности обеспечить безопасный проход. Об этом сообщает Bloomberg.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

По данным издания, как минимум шесть нефтяных танкеров, включая греческие и индийские суда, начали разворачиваться в Персидский залив после попыток пройти через узкий морской коридор. Все они были загружены нефтью и направлялись к проливу из районов у Дубай, однако утром 18 апреля резко изменили курс.

Часть судов сейчас дрейфует вблизи иранского острова Кешм, другие фактически остановились. Один из танкеров и вовсе перестал передавать сигнал о своем местоположении, что усилило тревогу на рынке.

Совокупный груз этих судов оценивается примерно в 8,3 миллиона баррелей нефти. В случае успешного прохода это могло бы стать крупнейшим суточным транзитом через пролив с момента начала конфликта в регионе.

Однако даже после заявлений Тегерана о готовности открыть маршрут ситуация остается крайне неопределенной. Иранские источники допускают, что проход может быть вновь перекрыт, если сохранится давление со стороны США.

По словам участников рынка, экипажи получали радиосообщения с требованием согласовывать движение с иранскими военными, что вызывает дополнительные риски и задержки.

На этом фоне фиксируется и изменение маршрутов других судов: отдельные танкеры со сжиженным газом и нефтепродуктами уже вернулись в Оманский залив, предпочтя переждать нестабильность вне зоны потенциальной эскалации.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не прекращает свои нападки на НАТО. Так американский лидер заявил, что военно-политический союз НАТО не пришел на помощь Соединенным Штатам, когда они в этом нуждались. Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

При этом президент США допустил, что Альянс больше не единый и союзники вряд ли придут на помощь американцам и в будущем.

"НАТО не пришло нам на помощь и не придет нам на помощь в будущем", – отметил президент США.