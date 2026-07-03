Надра приносять мільярди: в Держгеонадра розкрили, скільки заробила держава на аукціонах під час війни

Попри повномасштабну війну, український ринок надрокористування продовжує демонструвати високу активність і приносити державі значні доходи. Лише за перше півріччя 2026 року продаж спеціальних дозволів на користування надрами через аукціони забезпечив надходження до державного бюджету на суму понад 1,37 млрд гривень. Про це йдеться у відповіді Державної служби геології та надр України на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Заробітки на аукціонах

Згідно з наданою інформацією, станом на кінець червня 2026 року за результатами електронних аукціонів Держгеонадра видали 39 спеціальних дозволів на користування надрами. Для порівняння, протягом усього 2025 року через відкриті торги було оформлено 82 такі дозволи.

Водночас значна частина роботи служби припадає на адміністративні процедури поза межами аукціонів. Так, у 2025 році було видано 356 спеціальних дозволів, серед яких 93 нові, 14 продовжень строку дії та 249 змін до вже існуючих документів. У 2026 році, станом на 23 червня, кількість таких рішень уже досягла 196, з яких 33 стосуються нових дозволів, 38 — продовження строку дії, а ще 125 — внесення змін до чинних спецдозволів.

Особливо показовими є фінансові результати аукціонів. За одним із бюджетних кодів у 2025 році продаж спецдозволів приніс державі майже 459 млн грн, а з початку 2026 року — ще понад 130,9 млн грн. Водночас за іншим кодом бюджетної класифікації надходження виявилися ще вагомішими: майже 195 млн грн у 2025 році та понад 1,24 млрд грн лише за шість місяців 2026 року. Загалом із початку нинішнього року бюджет уже отримав понад 1,37 млрд грн від реалізації спецдозволів через аукціони.

Окремо у Держгеонадрах повідомили, що 8 квітня 2026 року було видано спеціальний дозвіл №6903 на видобування графітової руди. Це свідчить про збереження інтересу інвесторів до стратегічно важливих для України корисних копалин, попит на які суттєво зріс у світі на тлі розвитку високотехнологічної промисловості та виробництва акумуляторів.

Наведені дані демонструють, що навіть в умовах війни сфера надрокористування залишається одним із вагомих джерел наповнення державного бюджету, а проведення відкритих аукціонів дозволяє залучати значні кошти до державної скарбниці.

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