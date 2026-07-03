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Недра приносят миллиарды: в Госгеонадра раскрыли, сколько заработало государство на аукционах во время войны

За пол года бюджет уже получил свыше 1,37 млрд грн от продажи спецразрешений, а количество выданных лицензий продолжает расти

3 июля 2026, 17:20
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Кравцев Сергей

Несмотря на полномасштабную войну, украинский рынок недропользования продолжает показывать высокую активность и приносить государству значительные доходы. Только за первое полугодие 2026 года продажи специальных разрешений на пользование недрами через аукционы обеспечили поступления в государственный бюджет на сумму более 1,37 млрд гривен. Об этом говорится в ответе Государственной службы геологии и недр Украины на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Недра приносят миллиарды: в Госгеонадра раскрыли, сколько заработало государство на аукционах во время войны

Заработки на аукционах

Согласно предоставленной информации, по состоянию на конец июня 2026 г. по результатам электронных аукционов Госгеонадра выдали 39 специальных разрешений на пользование недрами. Для сравнения, в течение всего 2025 года через открытые торги было оформлено 82 таких разрешения.

В то же время, значительная часть работы службы приходится на административные процедуры вне аукционов. Так, в 2025 году было выдано 356 специальных разрешений, среди которых 93 новых, 14 продлений срока действия и 249 изменений уже существующих документов. В 2026 году, по состоянию на 23 июня, количество таких решений уже достигло 196, из которых 33 касаются новых разрешений, 38 – продления срока действия, а еще 125 – внесения изменений в действующие спецразрешения.

Особенно показательны финансовые результаты аукционов. По одному из бюджетных кодов в 2025 году продажи спецразрешений принесли государству почти 459 млн грн, а с начала 2026 года — еще более 130,9 млн грн. В то же время по другому коду бюджетной классификации поступления оказались еще более весомыми: почти 195 млн грн в 2025 году и более 1,24 млрд грн всего за шесть месяцев 2026 года. В целом с начала нынешнего года бюджет уже получил более 1,37 млрд грн от реализации спецразрешений через аукционы.

Отдельно в Госгеонадрах сообщили, что 8 апреля 2026 было выдано специальное разрешение №6903 на добычу графитовой руды. Это свидетельствует о сохранении интереса инвесторов к стратегически важным для Украины полезным ископаемым, спрос на которые вырос в мире на фоне развития высокотехнологичной промышленности и производства аккумуляторов.

Приведенные данные демонстрируют, что даже в условиях войны сфера недропользования остается одним из весомых источников наполнения государственного бюджета, а проведение открытых аукционов позволяет привлекать значительные средства в казну.

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Недра приносят миллиарды: в Госгеонадра раскрыли, сколько заработало государство на аукционах во время войны - фото 2


Недра приносят миллиарды: в Госгеонадра раскрыли, сколько заработало государство на аукционах во время войны - фото 2



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