Недра приносят миллиарды: в Госгеонадра раскрыли, сколько заработало государство на аукционах во время войны

Несмотря на полномасштабную войну, украинский рынок недропользования продолжает показывать высокую активность и приносить государству значительные доходы. Только за первое полугодие 2026 года продажи специальных разрешений на пользование недрами через аукционы обеспечили поступления в государственный бюджет на сумму более 1,37 млрд гривен. Об этом говорится в ответе Государственной службы геологии и недр Украины на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Заработки на аукционах

Согласно предоставленной информации, по состоянию на конец июня 2026 г. по результатам электронных аукционов Госгеонадра выдали 39 специальных разрешений на пользование недрами. Для сравнения, в течение всего 2025 года через открытые торги было оформлено 82 таких разрешения.

В то же время, значительная часть работы службы приходится на административные процедуры вне аукционов. Так, в 2025 году было выдано 356 специальных разрешений, среди которых 93 новых, 14 продлений срока действия и 249 изменений уже существующих документов. В 2026 году, по состоянию на 23 июня, количество таких решений уже достигло 196, из которых 33 касаются новых разрешений, 38 – продления срока действия, а еще 125 – внесения изменений в действующие спецразрешения.

Особенно показательны финансовые результаты аукционов. По одному из бюджетных кодов в 2025 году продажи спецразрешений принесли государству почти 459 млн грн, а с начала 2026 года — еще более 130,9 млн грн. В то же время по другому коду бюджетной классификации поступления оказались еще более весомыми: почти 195 млн грн в 2025 году и более 1,24 млрд грн всего за шесть месяцев 2026 года. В целом с начала нынешнего года бюджет уже получил более 1,37 млрд грн от реализации спецразрешений через аукционы.

Отдельно в Госгеонадрах сообщили, что 8 апреля 2026 было выдано специальное разрешение №6903 на добычу графитовой руды. Это свидетельствует о сохранении интереса инвесторов к стратегически важным для Украины полезным ископаемым, спрос на которые вырос в мире на фоне развития высокотехнологичной промышленности и производства аккумуляторов.

Приведенные данные демонстрируют, что даже в условиях войны сфера недропользования остается одним из весомых источников наполнения государственного бюджета, а проведение открытых аукционов позволяет привлекать значительные средства в казну.

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